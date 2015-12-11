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    Shaver Series 5000 습식 및 건식 전기 면도기

    S5880/28

    강력하지만 피부에는 부드러운 면도

    필립스 시리즈 5000은 매일 강력하면서도 편안한 면도를 원하는 남성을 위해 설계되었습니다. 3일 정도 자란 수염도 효과적으로 면도할 수 있으며, SkinIQ 기술이 수염의 밀도를 감지해 더욱 강력하고 편안하며 균일한 면도 경험을 제공합니다.

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    Shaver Series 5000 습식 및 건식 전기 면도기

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    강력하지만 피부에는 부드러운 면도

    SkinIQ 기술 탑재

    • SteelPrecision 면도날
    • Power Adapt 센서
    • 360-D 플렉스 헤드
    • 내장형 팝업 트리머
    • 최대 5년 품질 보증**
    지나가는 모든 피부 밀착을 통한 효율적인 커팅

    지나가는 모든 피부 밀착을 통한 효율적인 커팅

    SteelPrecision 면도날은 분당 최대 90,000회의 커팅 동작으로 한 번의 움직임에 더 많은 체모를 면도하여 밀착되고 효율적인 면도가 가능합니다. 45개의 고성능 면도날은 자가 연마 방식이며 유럽에서 제조되어 반복적인 면도에도 신뢰할 수 있는 커팅 성능을 자랑합니다.

    수염의 밀도에 따른 맞춤식 조절로 보다 간편해진 면도

    수염의 밀도에 따른 맞춤식 조절로 보다 간편해진 면도

    이 지능형 센서는 체모 밀도를 초당 250회 판독하여 면도 시 자동으로 전력을 조절합니다. 두껍거나 밀도가 높은 부위에도 면도기가 효율적으로 반응하여 일관된 편안함을 유지하면서 부드럽고 수월하게 면도할 수 있습니다.

    얼굴 윤곽을 따라 피부에 더 잘 밀착됩니다.

    얼굴 윤곽을 따라 피부에 더 잘 밀착됩니다.

    유연성이 뛰어난 헤드가 360° 회전하여 얼굴과 머리의 곡선에 밀착된 상태로 유지됩니다. 따라서 목이나 턱선과 같이 까다로운 부위도 더욱 편안하고 완벽하게 면도할 수 있습니다.

    체모를 효과적인 커팅 위치로 유도

    체모를 효과적인 커팅 위치로 유도

    쉐이빙 헤드 표면은 헤어가이드 채널과 함께 설계되어 효과적인 커팅을 위해 체모의 위치를 잡아줄 수 있습니다. 이를 통해 정밀성이 향상되고 얼굴의 여러 부위에 걸쳐 깔끔하고 일관된 결과를 얻을 수 있습니다.

    간편한 열림으로 빠른 헹굼 및 세척 가능

    간편한 열림으로 빠른 헹굼 및 세척 가능

    몇 초 만에 면도기를 세척할 수 있습니다. 버튼을 누르기만 하면 면도기 헤드가 열리므로 물에 쉽게 헹구고 다음 면도를 위해 준비된 상태로 유지할 수 있습니다.

    손잡이에 내장된 프리시젼 트리밍

    손잡이에 내장된 프리시젼 트리밍

    내장된 팝업 프리시젼 트리머로 스타일을 완성하십시오. 다른 도구를 사용하지 않고도 콧수염을 관리하고 구레나룻을 다듬고 빠르게 마무리할 수 있습니다.

    완전 충전 시 최대 60분간 면도 가능

    완전 충전 시 최대 60분간 면도 가능

    완전한 충전으로 최대 60분간 무선 면도를 할 수 있습니다. 따라서 집에서나 여행 중에 일상적인 루틴을 위한 믿을 만한 작동 시간을 보장합니다.

    1시간 내에 완전 충전, 5분 내에 고속 충전

    1시간 내에 완전 충전, 5분 내에 고속 충전

    강력한 리튬 이온 배터리로 단 1시간 내에 완전 충전이 가능합니다. 바쁠 때는 5분 고속 충전으로 1회 완전 면도에 충분한 전원을 제공합니다.

    편리한 충전과 어댑터 폐기물 감소

    편리한 충전과 어댑터 폐기물 감소

    USB-A 충전으로 실용적으로 면도기에 전원을 공급하는 동시에 불필요한 어댑터 폐기물을 줄일 수 있습니다. 전원 어댑터가 필요하신 경우, 필립스 고객 지원을 통해 적절한 공급 유닛을 구하실 수 있습니다.

    지속 가능성을 염두에 둔 설계

    지속 가능성을 염두에 둔 설계

    이 면도기에는 Eco passport가 함께 제공됩니다. 필립스의 면도날 생산 시설은 100% 재생 가능 전기를 사용하며, 포장재는 재활용 가능한 소재로 제작되어 보다 책임감 있는 선택을 할 수 있도록 도와줍니다.

    내구성 높은 설계와 최대 5년 품질 보증****

    내구성 높은 설계와 최대 5년 품질 보증****

    필립스 면도기는 신뢰성과 성능이 오래 지속되도록 제작되었습니다. 제품을 등록하면 최대 5년까지 연장하여 보증을 받을 수 있으므로 향후 수년간 안심하고 면도할 수 있습니다.

    건식, 습식 또는 샤워 중에도 면도 가능

    자신에게 가장 적합한 면도 루틴을 선택하십시오. 편안한 건식 면도나 젤 또는 폼을 사용한 상쾌한 습식 면도를 즐겨보십시오. 방수 설계로 샤워 중에도 보다 편리하게 면도할 수 있습니다.

    기술 사양

    • 액세서리

      유지관리
      청소용 브러시
      내장형 팝업 트리머
      휴대 및 보관
      보호캡

    • 소비전력

      자동 전압
      5V
      충전
      • 1시간 완충
      • 5분 고속 충전
      작동 시간
      60분
      배터리 유형
      리튬 이온
      대기 전력
      0.04  W
      최대 소비 전력
      9  W

    • 디자인

      색상
      오션 블루
      핸들
      고무 손잡이
      쉐이빙 헤드
      각진

    • 서비스

      교체용 헤드 SH71
      SH71로 2년마다 교체
      2+3년 품질 보증**

    • 면도 성능

      면도 시스템
      SteelPrecision 면도날
      얼굴 굴곡에 따라 밀착
      360-D 플렉스 헤드
      SkinIQ 기술
      Power Adapt 센서

    • 편리한 사용

      세척
      • 원터치 오픈
      • 세척 가능
      디스플레이
      • LED 디스플레이
      • 배터리 전력 표시등
      • 여행용 잠금 기능
      습식 및 건식 사용
      습식 및 건식 사용
      충전
      USB-A(어댑터 미포함)

    구성품

    기타 구성품

    • 스마트클릭 프리시젼 트리머

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