강력하지만 피부에는 부드러운 면도

필립스 시리즈 5000은 매일 강력하면서도 편안한 면도를 원하는 남성을 위해 설계되었습니다. 3일 정도 자란 수염도 효과적으로 면도할 수 있으며, SkinIQ 기술이 수염의 밀도를 감지해 더욱 강력하고 편안하며 균일한 면도 경험을 제공합니다.