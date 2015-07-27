마찰 방지 코팅 덕분에 부드러운 밀착 면도가 가능한 스킨글라이드 링

미립자로 코팅된 마찰 방지 스킨글라이드 링을 이용해 더욱 편안하게 면도해보세요. 유리 같이 작고 둥근 구 모양 수천 개가 있어, 마찰 뿐만 아니라 면도날과 피부 사이의 표면 저항이 줄어듭니다. 그 결과, 면도날이 더욱 쉽고 부드럽게 미끄러지므로 피부 자극으로부터 보호 받을 수 있습니다.