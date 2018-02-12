기타 구성품
- 스마트클릭 코털 트리머
S7360/42
매끄럽게 밀착, 섬세한 면도
필립스 Series 7000가 피부 자극의 주된 요인으로부터 여러분의 피부를 지켜 드립니다. 마찰 방지 코팅 스킨글라이드 링 덕분에 면도기가 얼굴 표면을 따라 부드럽게 미끄러집니다. 밀착 면도되는 칼날이 피부를 지켜주므로 3일 기른 수염도 자극 없이 깔끔해집니다.모든 혜택 보기
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미립자로 코팅된 마찰 방지 스킨글라이드 링을 이용해 더욱 편안하게 면도해보세요. 유리 같이 작고 둥근 구 모양 수천 개가 있어, 마찰 뿐만 아니라 면도날과 피부 사이의 표면 저항이 줄어듭니다. 그 결과, 면도날이 더욱 쉽고 부드럽게 미끄러지므로 피부 자극으로부터 보호 받을 수 있습니다.
필립스 면도기 헤드는 5개의 방향으로 쉽게 움직여 얼굴과 목의 모든 곡선을 따라 부드럽게 면도해줍니다. 살짝만 눌러도 밀착되고 피부 자극은 최소화됩니다.
당사의 최신 커팅 시스템에는 피부 보호 기술이 적용되어 있어 피부가 아닌 수염만 면도하도록 설계되었습니다. V자 형태의 면도날이 피부와 거리를 유지하므로 부드러운 밀착 면도가 가능하며 3일 기른 수염으로도 스타일링이 가능합니다.
직관적인 디스플레이에 1단계 배터리 표시등, 청소 표시등, 배터리 부족 표시등, 헤드 교체 표시등, 여행용 잠금 기능 표시등으로 관련 정보가 표시되므로 면도기의 성능을 최대한 활용할 수 있습니다.
필요에 맞는 면도 방식을 선택해 보세요. 습식 및 건식 아쿠아텍 씰을 사용해 편안한 건식 면도 또는 상쾌한 습식 면도가 가능합니다. 샤워 시에도 젤 또는 폼을 사용해 습식 면도를 할 수 있습니다.
에너지 절약을 위한 강력한 리튬 이온 배터리 시스템을 사용하므로 1시간 충전으로 최대 50분간 면도하거나 고속 충전 후 1회 면도하는 두 가지 옵션 중에서 편리하게 선택할 수 있습니다. 모든 Shaver Series 7000은 무선 모드에서만 작동하도록 설계되어 습기가 있는 환경에서도 안전하게 사용할 수 있습니다.
이 필립스 면도기에 2년 보증을 제공합니다. Shaver Series 7000은 성능과 내구성을 자랑합니다.
간편하게 헤드를 열어 흐르는 물에 깨끗이 세척할 수 있습니다.
원치 않는 코털과 귀털을 부드럽게 제거해줍니다. ProtecTrim 기술과 특별 제작된 트리머 각도로 당기는 느낌 없이 쉽고 강력하고 편안하게 트리밍할 수 있습니다.
액세서리
소비전력
디자인
서비스
면도 성능
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