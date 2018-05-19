부드러운 딥 클렌징과 자극 없는 피부를 위한 클렌징 브러시

클렌징 브러시를 여러분이 선택한 클렌저와 함께 사용하면 부드러운 딥 클렌징이 가능합니다. 32,000개의 모 하나하나가 마사지와 클렌징을 도와주며 먼지를 제거하고 모공을 청소하여 피부를 환하게 밝혀줍니다. 독립 임상 테스트 기관에서 시행한 소비자 테스트 결과, 클렌징 브러시를 사용할 경우 피부 자극이 덜하고 피부가 더욱 부드러워졌으며 면도가 훨씬 편안했다는 보고가 있었습니다. 면도 전에 브러시를 사용하여 더욱 만족스러운 면도를 경험해보시기 바랍니다. 91%의 참가자가 필립스 S7000과 클렌징 브러시를 함께 사용한 결과 피부 자극이 덜했다고 보고했습니다.*