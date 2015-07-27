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    Shaver series 7000 습식 및 건식 면도가 가능한 전기면도기

    S7710/26

    매끄럽게 밀착, 섬세한 면도

    필립스 Series 7000가 피부 자극의 주된 요인으로부터 여러분의 피부를 지켜 드립니다. 마찰 방지 코팅 스킨글라이드 링 덕분에 면도기가 얼굴 표면을 따라 부드럽게 미끄러집니다. 밀착 면도되는 칼날이 피부를 지켜주므로 3일 기른 수염도 자극 없이 깔끔해집니다.

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    Shaver series 7000 습식 및 건식 면도가 가능한 전기면도기

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    매끄럽게 밀착, 섬세한 면도

    민감성 피부를 위한 필립스 최고의 면도기*

    • 스킨글라이드 링
    • GentlePrecisionPRO 면도날
    • 스마트클릭 프리시젼 트리머
    • SmartClean 시스템
    마찰 방지 코팅 덕분에 부드러운 밀착 면도가 가능한 스킨글라이드 링

    마찰 방지 코팅 덕분에 부드러운 밀착 면도가 가능한 스킨글라이드 링

    미립자로 코팅된 마찰 방지 스킨글라이드 링을 이용해 더욱 편안하게 면도해보세요. 유리 같이 작고 둥근 구 모양 수천 개가 있어, 마찰 뿐만 아니라 면도날과 피부 사이의 표면 저항이 줄어듭니다. 그 결과, 면도날이 더욱 쉽고 부드럽게 미끄러지므로 피부 자극으로부터 보호 받을 수 있습니다.

    피부를 보호하고 3일 된 수염도 스타일링해주는 면도날

    피부를 보호하고 3일 된 수염도 스타일링해주는 면도날

    당사의 최신 커팅 시스템에는 피부 보호 기술이 적용되어 있어 피부가 아닌 수염만 면도하도록 설계되었습니다. V자 형태의 면도날이 피부와 거리를 유지하므로 부드러운 밀착 면도가 가능하며 3일 기른 수염으로도 스타일링이 가능합니다.

    살짝만 눌러도 자연스러운 면도가 가능한 5방향 플렉스 헤드

    살짝만 눌러도 자연스러운 면도가 가능한 5방향 플렉스 헤드

    필립스 면도기 헤드는 5개의 방향으로 쉽게 움직여 얼굴과 목의 모든 곡선을 따라 부드럽게 면도해줍니다. 살짝만 눌러도 밀착되고 피부 자극은 최소화됩니다.

    편안한 건식 면도 및 상쾌한 습식 면도가 가능한 아쿠아텍

    편안한 건식 면도 및 상쾌한 습식 면도가 가능한 아쿠아텍

    필요에 맞는 면도 방식을 선택해 보세요. 습식 및 건식 아쿠아텍 씰을 사용해 편안한 건식 면도 또는 상쾌한 습식 면도가 가능합니다. 샤워 시에도 젤 또는 폼을 사용해 습식 면도를 할 수 있습니다.

    직관적인 디스플레이 - 3단계 배터리 표시등

    직관적인 디스플레이 - 3단계 배터리 표시등

    면도기의 직관적인 디스플레이에는 3단계 배터리 표시등, 청소 표시등, 배터리 부족 표시등, 헤드 교체 표시등, 여행용 잠금 기능 표시등으로 관련 정보가 표시되므로 면도기의 성능을 최대한 활용할 수 있습니다.

    50분 무선 면도

    50분 무선 면도

    에너지 절약을 위한 강력한 리튬 이온 배터리 시스템을 사용하므로 1시간 충전으로 최대 50분간 면도하거나 고속 충전 후 1회 면도하는 두 가지 옵션 중에서 편리하게 선택할 수 있습니다. 모든 Shaver Series 7000은 무선 모드에서만 작동하도록 설계되어 습기가 있는 환경에서도 안전하게 사용할 수 있습니다.

    세면대에서 헹굴 수 있는 면도기

    세면대에서 헹굴 수 있는 면도기

    간편하게 헤드를 열어 흐르는 물에 깨끗이 세척할 수 있습니다.

    2년 보증 제공

    2년 보증 제공

    이 필립스 면도기에 2년 보증을 제공합니다. Shaver Series 7000은 성능과 내구성을 자랑합니다.

    콧수염과 구레나룻까지 다듬기

    콧수염과 구레나룻까지 다듬기

    스마트클릭 프리시젼 트리머로 콧수염과 구레나룻도 다듬어 간편하게 완벽한 모습을 갖춰보세요.

    SmartClean으로 면도기를 항상 새 제품처럼 유지

    SmartClean으로 면도기를 항상 새 제품처럼 유지

    버튼만 누르면 SmartClean이 면도기를 세척, 윤활 및 충전해주므로 면도기가 최고의 상태를 유지합니다.

    기술 사양

    • 액세서리

      스마트클릭
      프리시젼 트리머
      휴대용 파우치
      여행용 파우치
      SmartClean
      • 세척
      • 충전
      • 윤활 효과
      • 세척 카트리지(포함)

    • 소프트웨어

      소프트웨어 업데이트
      필립스는 구입일로부터 2년간 관련 소프트웨어 업데이트를 제공합니다.

    • 소비전력

      충전
      • 1시간 완충
      • 5분 고속 충전 시 1회 면도
      배터리 유형
      리튬 이온
      작동 시간
      50분/17회 면도
      자동 전압
      100-240V
      대기 전력
      0.15  W
      최대 소비 전력
      5.4  W

    • 디자인

      핸들
      인체공학적인 손잡이와 그립감
      프레임 색상
      아르거스 브론즈
      앞면 색상
      무광 화이트

    • 서비스

      2년 무상 보증
      교체용 헤드
      SH70으로 2년마다 교체

    • 면도 성능

      얼굴 굴곡에 따라 밀착
      5방향 DynamicFlex 헤드
      면도 시스템
      GentlePrecisionPRO 면도날
      피부 보호
      • 스킨글라이드 링
      • 피부 보호 시스템
      • 습식 및 건식 면도가 가능한 아쿠아텍 기능

    • 편리한 사용

      세척
      세척 가능
      습식 및 건식 사용
      습식 및 건식 사용
      디스플레이
      • 3단계 배터리 표시등
      • 배터리 부족 표시등
      • 청소 표시등
      • 면도헤드 교환 표시등
      • 여행용 잠금 기능 표시등
      작동
      • 무선 사용
      • 사용 전 전원 코드 뽑기

    구성품

    포장 사진

    기타 구성품

    • 스마트클릭 프리시젼 트리머
    • SmartClean 시스템
    • 세척 카트리지
    Badge-D2C

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