SkinIQ 기술로

필립스 시리즈 7000은 3일 정도 기른 수염에도 밀착된 면도가 가능하며 피부 위에서 부드럽게 움직입니다. 고급 SkinIQ 기술이 탑재된 면도기는 피부를 더욱 효과적으로 보호하기 위해 움직임을 감지하고 조정하며 올바른 움직임으로 이끌어 줍니다.