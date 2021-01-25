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    Shaver series 7000 습식 및 건식 전기 면도기

    S7788/61

    SkinIQ 기술로

    필립스 시리즈 7000은 3일 정도 기른 수염에도 밀착된 면도가 가능하며 피부 위에서 부드럽게 움직입니다. 고급 SkinIQ 기술이 탑재된 면도기는 피부를 더욱 효과적으로 보호하기 위해 움직임을 감지하고 조정하며 올바른 움직임으로 이끌어 줍니다.

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    Shaver series 7000 습식 및 건식 전기 면도기

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    SkinIQ 기술로

    놀라울 정도로 부드러운 밀착 면도*

    • 피부 보호 글라이드
    • 스틸 정밀 블레이드
    • 모션 컨트롤 센서
    • 360-D 플렉스 헤드
    마찰을 줄여 자극을 최소화하는 면도기

    마찰을 줄여 자극을 최소화하는 면도기

    면도기와 피부 사이에 보호 코팅이 있습니다. 제곱밀리미터당 최대 2,000개의 마이크로텍 볼로 구성되어 피부 마찰을 25%* 감소시켜 자극을 최소화합니다.

    움직일 때마다 향상되는 커팅 성능

    움직일 때마다 향상되는 커팅 성능

    강력하면서도 부드러운 필립스 면도기의 45개 자가 연마 SteelPrecision 면도날은 분당 최대 90,000번의 커팅을 수행하여 한 번 움직일 때 더 많은 모발을 자를 수 있습니다**.

    향상된 면도 기법 안내

    향상된 면도 기법 안내

    전기면도기 동작 감지 기술로 면도 방법을 추적하고 더욱 효율적인 면도 기법으로 이끌어 줍니다. 3회 면도 후 대부분의 남성이 적은 횟수로 더 나아진 면도 기술의 효과를 얻을 수 있었습니다.***

    필립스 스킨 애널리스트 앱으로 면도 기법을 익히는 방법

    필립스 스킨 애널리스트 앱으로 면도 기법을 익히는 방법

    필립스 전기 면도기를 GroomTribe 앱에 페어링하고 면도 기법을 익혀 보세요. 진행 상황을 추적하고 루틴을 맞춤화하여 피부에 밀착하는 동시에 부드럽게 면도할 수 있습니다.

    수염을 길들일 수 있는 강력한 면도기

    수염을 길들일 수 있는 강력한 면도기

    전기 면도기에 장착된 지능형 얼굴 헤어 센서가 초당 125회 체모 밀도를 판독합니다. 이 기술이 자동으로 절삭력을 조절하여 간편하고 부드럽게 면도할 수 있습니다.

    얼굴 윤곽을 따라 부드럽게 이동

    얼굴 윤곽을 따라 부드럽게 이동

    얼굴 윤곽을 따라 부드럽게 움직이도록 설계된 필립스 전기 면도기는 완벽하고 편안한 면도를 위해 360° 회전하는 유연한 헤드를 가지고 있습니다.

    수염을 면도하기에 가장 좋은 방향으로 유도

    수염을 면도하기에 가장 좋은 방향으로 유도

    새로운 형태의 쉐이빙 헤드는 정밀함을 위해 설계되었습니다. 표면은 수염을 효과적인 커팅할 수 있도록 설계된 수염 가이드로 향상되었습니다.

    관리 및 위생을 위한 강력한 세척 팟

    관리 및 위생을 위한 강력한 세척 팟

    물로 세척하는 것보다 10배 더 효과적인**** 강력한 세척 팟이 1분 만에 면도기를 깨끗하게 세척하고 윤활합니다. 세척 팟을 사용하면 면도기의 성능을 유지하고 위생을 개선할 수 있습니다.

    간편한 건식 면도 또는 상쾌한 습식 면도 중에 선택

    간편한 건식 면도 또는 상쾌한 습식 면도 중에 선택

    습식 및 건식 면도를 선택할 수 있습니다. 간편한 건식 면도 혹은 마음에 드는 폼이나 젤을 이용하는 상쾌한 습식 면도 중 하나를 선택할 수 있습니다.

    콧수염과 구레나룻까지 다듬기

    콧수염과 구레나룻까지 다듬기

    팝업 트리머로 콧수염과 구레나룻도 다듬어 간편하게 완벽한 모습을 갖춰보세요.

    1시간 충전 후 60분 면도 가능

    1시간 충전 후 60분 면도 가능

    집에서나 이동 중에 사용할 수 있는 면도기입니다. 1시간 충전으로 60분간 면도하거나 전원에 연결하여 즉시 연속 사용할 수 있습니다. 

    한 시간 이내로 완충

    한 시간 이내로 완충

    강력하고 에너지 효율적인 리튬 이온 배터리 덕분에 1시간 내에 필립스 면도기를 완전히 충전할 수 있습니다. 급한 경우에는 5분 충전으로 1회 면도가 가능합니다.

    Eco passport 보유 전기 면도기

    Eco passport 보유 전기 면도기

    필립스는 제품 제작의 모든 측면에서 지속 가능성을 추구합니다. 면도날은 100% 재생 전력을 사용하여 생산되며 포장재는 재활용 가능한 소재로 제작되었습니다, 모든 면도기는 Eco passport와 함께 제공됩니다.

    기술 사양

    • 스마트클릭 액세서리

      사용 가능한 제품 유형
      RQ585/51은 앵글 헤드 유형에 맞지 않음

    • 액세서리

      충전대
      유지관리
      청소용 브러시
      액세서리
      • 수염 스타일러
      • 코털 트리머
      무선 클렌징 팟
      • 카트리지 1개 포함
      내장형 팝업 트리머
      휴대 및 보관
      여행용 케이스

    • 소프트웨어

      • SkinAnalyst
      • Bluetooth® 연결
      소프트웨어 업데이트
      필립스는 구입일로부터 2년간 관련 소프트웨어 업데이트를 제공합니다.
      스마트폰 호환
      iPhone 및 Android™ 기기

    • 소비전력

      배터리 유형
      리튬 이온
      충전
      • 1시간 완충
      • 5분 고속 충전
      작동 시간
      60분
      자동 전압
      100-240V
      대기 전력
      0.04  W
      최대 소비 전력
      9  W

    • 디자인

      색상
      다크 크롬
      핸들
      고무 손잡이
      쉐이빙 헤드
      각진

    • 서비스

      2년 품질 보증서
      교체용 헤드 SH71
      SH71로 2년마다 교체

    • 면도 성능

      얼굴 굴곡에 따라 밀착
      360-D 플렉스 헤드
      면도 시스템
      SteelPrecision 면도날
      SkinIQ 기술
      • 피부 보호 글라이드 코팅
      • 모션 컨트롤 센서
      • 파워 컨트롤 센서

    • 편리한 사용

      세척
      • 원터치 오픈
      • 세척 가능
      습식 및 건식 사용
      습식 및 건식 사용
      디스플레이
      • 모션 피드백
      • LED 디스플레이
      • 배터리 전력 표시등
      • 여행용 잠금 기능

    Badge-D2C

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    • 코팅하지 않은 소재와 비교
    • * 필립스 시리즈 3000과 비교 테스트 완료.
    • ** 2019년형 필립스 시리즈 S7000 및 SkinAnalyst 앱 사용자 기준
    • * * * 카트리지에 세척액을 사용했을 때와 물을 사용했을 때 면도 이물질 비교

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