적은 횟수에서도 더 나은 면도 기법으로 안내

동작 감지 기술이 면도 방법을 추적하여 보다 효율적인 동작으로 안내합니다. 대부분의 남성은 단 세 번의 면도만으로 더 적은 움직임에서도 더 나은 면도 기술을 습득하여***, 일상적인 루틴에서 편안함과 일관성을 향상시킬 수 있었습니다.