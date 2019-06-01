다양한 모든 피부를 위한 맞춤형 면도 조언

붉어짐, 베임, 피부 안으로 자라는 체모 등 다양한 피부 고민에 대한 맞춤형 조언을 활용해 보세요. 이 면도 플랜은 피부과 전문의와의 협업을 통해 개발되었으며 연결된 스킨애널리스트 앱에서 사용자의 면도 습관과 기술에 대한 조언을 제공합니다. 면도가 진행되는 동안 앱이 진행 상황을 추적하고 최상의 피부를 위한 조언을 조정해 줍니다.