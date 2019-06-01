S7940/16
민감성 피부에 최적화 저자극 맞춤 커팅
필립스 Shaver Series 7000 Smart는 민감한 피부를 위한 밀착 면도에 적합하게 만들어졌습니다. 세상에 똑같은 피부는 없기에, 피부과 전문의와 공동 개발한 맞춤형 가이드로 특별한 피부 고민이 있는 분들께 지원을 제공합니다.모든 혜택 보기
이 제품은 더 이상 판매되지 않습니다.
의료 기기에 대한 VAT 감면 대상일 경우 해당 제품에 대해 경감을 요청할 수 있습니다. VAT 금액은 위에 표시되는 금액에서 공제됩니다. 장바구니에서 전체 세부 정보를 확인하십시오.
필립스의 첨단 미립자 기술이 구현하는 부드러운 활주력을 경험해 보세요. 공기 역학의 미끄럼 원리에서 착안한 면도기 링은 작고 유리 같은 수천 개의 구체로 코팅되어 있어 피부에 가장 편안하게 느껴집니다.
민감한 피부를 위한 전기 면도기는 젠틀 프리시젼 면도날을 장착하여 걸림이나 당김, 피부 위에서의 반복적인 움직임을 최소화합니다. 3일 동안 기른 수염에도 사용할 수 있습니다.
이 전기 면도기에는 수염의 밀도를 측정하는 파워 컨트롤 센서가 있어 완벽합니다. 측정한 후에는 면도의 강도를 쉽고 간편하게 자동 조정합니다.
붉어짐, 베임, 피부 안으로 자라는 체모 등 다양한 피부 고민에 대한 맞춤형 조언을 활용해 보세요. 이 면도 플랜은 피부과 전문의와의 협업을 통해 개발되었으며 연결된 스킨애널리스트 앱에서 사용자의 면도 습관과 기술에 대한 조언을 제공합니다. 면도가 진행되는 동안 앱이 진행 상황을 추적하고 최상의 피부를 위한 조언을 조정해 줍니다.
면도기 헤드가 얼굴과 목의 모든 윤곽과 곡선을 따라 부드럽게 움직입니다. 살짝만 눌러도 밀착되므로 피부 자극이 최소화됩니다.
피부에 맞게 제시된 권장 속도 설정으로 면도하거나 연결된 스킨애널리스트 앱을 통해 나만의 스타일을 연출해 보세요. 일반, 민감한 피부용, 아주 민감한 피부용 옵션이 마련되어 있습니다.
필요에 맞는 면도 방식을 선택해 보세요. 편안한 건식 면도 또는 상쾌한 습식 면도가 가능합니다. 샤워 시에도 젤 또는 폼을 사용해 습식 면도를 할 수 있습니다.
스마트클릭 프리시젼 트리머로 콧수염과 구레나룻도 다듬어 간편하게 완벽한 모습을 갖춰보세요.
한 번의 완충으로 최대 50분간 무선 사용이 가능합니다.
강력하고 에너지 효율적인 리튬 이온 배터리로 1시간 내에 필립스 면도기를 완전히 충전할 수 있습니다.
급히 면도를 해야 하나요? 면도기를 5분 간 전원에 연결하여 충전하면 1회 사용에 충분합니다.
액세서리
소프트웨어
소비전력
서비스
면도 성능
편리한 사용
당사 사이트는 최신 버전의 Microsoft Edge, Google Chrome 또는 Firefox에서 가장 잘 볼 수 있습니다.