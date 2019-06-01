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    Shaver series 7000 습식 및 건식 면도가 가능한 전기면도기

    S7940/16

    민감성 피부에 최적화 저자극 맞춤 커팅

    필립스 Shaver Series 7000 Smart는 민감한 피부를 위한 밀착 면도에 적합하게 만들어졌습니다. 세상에 똑같은 피부는 없기에, 피부과 전문의와 공동 개발한 맞춤형 가이드로 특별한 피부 고민이 있는 분들께 지원을 제공합니다.

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    Shaver series 7000 습식 및 건식 면도가 가능한 전기면도기

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    민감성 피부에 최적화 저자극 맞춤 커팅

    민감한 피부를 위한 당사 최고의 면도기

    • 스킨 센서티브 링
    • 젠틀 프리시젼 면도날
    • 인텔리전트 쉐이빙센서
    • 맞춤형 면도 플랜
    미립자로 코팅된 스킨글라이드 링으로 더욱 부드러워지는 활주력

    미립자로 코팅된 스킨글라이드 링으로 더욱 부드러워지는 활주력

    필립스의 첨단 미립자 기술이 구현하는 부드러운 활주력을 경험해 보세요. 공기 역학의 미끄럼 원리에서 착안한 면도기 링은 작고 유리 같은 수천 개의 구체로 코팅되어 있어 피부에 가장 편안하게 느껴집니다.

    밀착되며 섬세한 면도를 위한 면도기

    밀착되며 섬세한 면도를 위한 면도기

    민감한 피부를 위한 전기 면도기는 젠틀 프리시젼 면도날을 장착하여 걸림이나 당김, 피부 위에서의 반복적인 움직임을 최소화합니다. 3일 동안 기른 수염에도 사용할 수 있습니다.

    수북하게 자란 수염도 완벽하게

    수북하게 자란 수염도 완벽하게

    이 전기 면도기에는 수염의 밀도를 측정하는 파워 컨트롤 센서가 있어 완벽합니다. 측정한 후에는 면도의 강도를 쉽고 간편하게 자동 조정합니다.

    다양한 모든 피부를 위한 맞춤형 면도 조언

    다양한 모든 피부를 위한 맞춤형 면도 조언

    붉어짐, 베임, 피부 안으로 자라는 체모 등 다양한 피부 고민에 대한 맞춤형 조언을 활용해 보세요. 이 면도 플랜은 피부과 전문의와의 협업을 통해 개발되었으며 연결된 스킨애널리스트 앱에서 사용자의 면도 습관과 기술에 대한 조언을 제공합니다. 면도가 진행되는 동안 앱이 진행 상황을 추적하고 최상의 피부를 위한 조언을 조정해 줍니다.

    피부 자극을 최소화하는 여러 방향의 유연한 헤드

    피부 자극을 최소화하는 여러 방향의 유연한 헤드

    면도기 헤드가 얼굴과 목의 모든 윤곽과 곡선을 따라 부드럽게 움직입니다. 살짝만 눌러도 밀착되므로 피부 자극이 최소화됩니다.

    민감한 피부를 위한 면도 설정

    민감한 피부를 위한 면도 설정

    피부에 맞게 제시된 권장 속도 설정으로 면도하거나 연결된 스킨애널리스트 앱을 통해 나만의 스타일을 연출해 보세요. 일반, 민감한 피부용, 아주 민감한 피부용 옵션이 마련되어 있습니다.

    편안한 건식 면도 및 상쾌한 습식 면도가 가능한 아쿠아텍

    편안한 건식 면도 및 상쾌한 습식 면도가 가능한 아쿠아텍

    필요에 맞는 면도 방식을 선택해 보세요. 편안한 건식 면도 또는 상쾌한 습식 면도가 가능합니다. 샤워 시에도 젤 또는 폼을 사용해 습식 면도를 할 수 있습니다.

    수염과 구레나룻을 위한 스마트클릭 프리시젼 트리머

    수염과 구레나룻을 위한 스마트클릭 프리시젼 트리머

    스마트클릭 프리시젼 트리머로 콧수염과 구레나룻도 다듬어 간편하게 완벽한 모습을 갖춰보세요.

    50분 무선 면도

    50분 무선 면도

    한 번의 완충으로 최대 50분간 무선 사용이 가능합니다.

    한 시간 이내로 완충

    한 시간 이내로 완충

    강력하고 에너지 효율적인 리튬 이온 배터리로 1시간 내에 필립스 면도기를 완전히 충전할 수 있습니다.

    5분 고속 충전으로 한 번의 면도 가능

    5분 고속 충전으로 한 번의 면도 가능

    급히 면도를 해야 하나요? 면도기를 5분 간 전원에 연결하여 충전하면 1회 사용에 충분합니다.

    기술 사양

    • 액세서리

      유지관리
      청소용 브러시
      휴대용 파우치
      여행용 파우치
      스마트클릭
      프리시젼 트리머

    • 소프트웨어

      소프트웨어 업데이트
      필립스는 구입일로부터 2년간 관련 소프트웨어 업데이트를 제공합니다.
      SkinAnalyst
      스마트폰 호환
      다양한 iPhone 및 Android™ 장치와 호환됩니다. 자세한 내용은 philips.com/s7000-support를 참조하세요.
      Bluetooth®
      버전 4.1(10m 범위)

    • 소비전력

      작동 시간
      50분/17회 면도
      자동 전압
      100-240V
      배터리 유형
      리튬 이온
      충전
      • 1시간 완충
      • 5분 고속 충전 시 1회 면도
      대기 전력
      0.15  W
      최대 소비 전력
      5.4  W

    • 서비스

      2년 품질 보증서
      교체용 헤드 SH70
      2년마다 교체

    • 면도 성능

      얼굴 굴곡에 따라 밀착
      여러 방향의 ContourDetect
      피부 보호
      • 스킨글라이드 링
      • 맞춤형 면도 플랜
      • 민감성 면도 설정
      면도 시스템
      GentlePrecision 면도날

    • 편리한 사용

      세척
      세척 가능
      습식 및 건식 사용
      습식 및 건식 사용
      디스플레이
      • 사용 시 전원 코드 제거 표시등
      • 1단계 배터리 표시등
      작동
      무선 전용

    Badge-D2C

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