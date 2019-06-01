다양한 모든 피부를 위한 맞춤형 면도 조언

피부과 전문의와의 협업을 통해 개발된 맞춤형 플랜으로 붉어짐, 베임, 피부 안으로 자라는 체모 등의 피부 문제를 연결된 스킨 애널리스트 앱을 통해 해결합니다. 매번 면도할 때마다 진행 상황을 추적하고, 자신에게 맞는 면도 루틴과 기술을 개발하세요.