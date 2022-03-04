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두 개의 트랙으로 남김없이 절삭
필립스 시리즈 8000은 5일 정도 기른 수염에도 밀착된 면도가 가능하며 피부 위에서 부드럽게 움직입니다. 고급 SkinIQ 기술이 탑재된 면도기는 피부를 더욱 효과적으로 보호하기 위해 움직임을 감지하고 조정하며 올바른 움직임으로 이끌어 줍니다.모든 혜택 보기
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필립스 회전식 면도기는 360도 회전하는 면도날이 모든 방향으로 자라는 모든 털을 포착하여 자연스러운 모발 성장에 맞게 특별히 설계되었으며, 분당 최대 150,000번의 절삭 동작으로 Dual SteelPrecision 면도날이 한 번 면도할 때마다 더 많은 수염을 자릅니다*.
면도기와 피부 사이에 보호 코팅이 있습니다. 평방 밀리미터당 최대 2,000개의 마이크로텍 볼로 구성된 코팅으로 피부 마찰을 25%*** 감소시켜 자극을 최소화합니다.
모션 감지 기술이 면도 방법을 추적하여 최적의 동작을 안내합니다. 단 3번의 면도 후 대부분의 남성은 더 적은 횟수로 더 나은 면도 기술을 습득했습니다**.
입체적으로 움직이는 360도 플렉스 헤드가 얼굴 곡선과 목,턱선 등 면도기가 닿기 어려운 굴곡의 수염까지 세밀하게 면도해 줍니다. 완벽하고 편안한 면도를 위한 최적의 피부 접촉을 경험하세요.
구매일로부터 90일 이내에 필립스 홈페이지에 제품 등록 시 최대 5년까지 무상 A/S가 가능합니다.
파워 컨트롤 센서는 초당 250회 수염을 감지하여 밀도에 따라 커팅 스피드를 조절해줍니다. 이 기술을 통해 간편하고 부드럽게 면도할 수 있습니다.
펜타곤 헤드의 표면은 수염을 효과적인 커팅 위치로 모아주어 끼임 없이 쾌적한 면도를 실현합니다.
1회 완전 충전 시 무선으로 최대 50분간 면도할 수 있습니다.
면도기를 필립스 GroomTribe 앱과 연결하여 완벽한 면도를 이용할 수 있습니다. 면도를 할 때마다 피부 진행 상황 추적, 맞춤형 면도, 피부에 닿는 면도에 적합한 기술을 마스터하세요.
강력한 클렌징 팟으로 1분 만에 면도기를 깨끗하게 세척하고 윤활하여 오랫동안 최고의 성능을 유지합니다. 클렌징 팟으로 면도기를 세척하는 것은 물로 세척하는 것보다 10배 더 효과적입니다.**** 세계에서 가장 작은 클렌징 팟은 어디에나 쉽게 보관하고 사용할 수 있습니다.
필요에 맞는 면도 방식을 선택해 보세요. 편안한 건식 면도 또는 상쾌한 습식 면도가 가능합니다. 샤워 시에도 젤 또는 폼을 사용해 습식 면도를 할 수 있습니다.
면도기의 팝업 프리시젼 트리머를 사용하여 스타일을 완성하십시오. 면도기 본체에 내장되어 있어 콧수염을 관리하고 구레나룻을 트리밍하기에 완벽합니다.
강력하고 에너지 효율적인 리튬 이온 배터리 덕분에 1시간 내에 면도기를 완전히 충전할 수 있습니다. 급한 경우에는 5분 충전으로 1회 면도가 가능합니다.
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