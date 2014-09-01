1시간 충전 후 50분 무선 면도 가능

필립스의 첨단 충전 시스템으로 한 시간 충전 후 50분 동안 사용하거나 한 번 면도하는 데 필요한 만큼 신속하게 충전하는 두 가지 모드 중 선택할 수 있습니다. 모든 9000 Series Shaver에는 강력하고 효율적이며 긴 수명을 자랑하는 리튬 이온 배터리가 장착되어 있습니다. 물을 사용하여 면도할 때, 심지어 샤워 중에 면도를 할 때에도 안전하도록 무선 모드로만 사용할 수 있게 설계되었습니다.