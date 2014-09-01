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    Shaver series 9000 습식 및 건식 면도가 가능한 전기면도기

    S9031/12

    언제나 완벽한 면도

    필립스의 최첨단 면도기 Shaver 9000은 고유한 입체 면도 기술로 얼굴의 모든 곡면에 밀착하여 더 넓은 범위를 면도할 수 있으며 V-Track 시스템이 수염을 면도하기에 최적의 위치로 유도하여 보다 매끄러운 면도가 가능합니다.

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    Shaver series 9000 습식 및 건식 면도가 가능한 전기면도기

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    언제나 완벽한 면도

    한 번에 20% 더 많은 수염* 면도

    • V-Track 프리시젼 면도날
    • 8방향 입체 면도 헤드
    • 스마트클릭 프리시젼 트리머
    면도날이 수염의 위치를 완벽하게 잡아주므로 밀착 면도 가능

    면도날이 수염의 위치를 완벽하게 잡아주므로 밀착 면도 가능

    완벽한 밀착 면도를 경험하세요. V-Track 프리시젼 면도날이 누운 수염이나 길이가 다른 수염을 포함하여 모든 수염을 최적의 면도 위치로 유도합니다. 더 적은 횟수로 밀어도 30% 더 밀착하여 면도하므로 피부를 최고의 상태로 유지시켜 줍니다.

    8방향으로 구부러지는 뛰어난 성능

    8방향으로 구부러지는 뛰어난 성능

    8방향 입체 면도 헤드로 얼굴과 목의 모든 곡면을 따라 면도할 수 있습니다. 한 번의 움직임으로 수염을 20% 더 많이 제거하므로 최대한 밀착된 매끄러운 면도가 가능합니다.

    간편한 건식 면도 및 상쾌한 습식 면도가 모두 가능한 아쿠아텍

    간편한 건식 면도 및 상쾌한 습식 면도가 모두 가능한 아쿠아텍

    선호하는 면도 방식을 선택할 수 있습니다. 습식 및 건식 아쿠아텍 씰을 사용해 빠르고 편안하게 건식 면도를 하거나, 샤워 시에도 젤 또는 폼을 사용해 습식 면도를 할 수 있습니다.

    완벽한 수염 및 구레나룻 손질을 위한 스마트 클릭 프리시젼 트리머

    완벽한 수염 및 구레나룻 손질을 위한 스마트 클릭 프리시젼 트리머

    피부에 자극이 적은 클릭온 프리시젼 트리머로 수염을 손질할 수 있습니다. 구레나룻 및 콧수염 손질에 적합합니다.

    기능을 쉽게 사용할 수 있는 직관적인 아이콘

    기능을 쉽게 사용할 수 있는 직관적인 아이콘

    화면에 3단계 배터리 표시등, 여행용 잠금 기능 표시등, 청소 표시등, 배터리 부족 표시등, 헤드 교체 표시등으로 관련 정보가 표시되므로 면도기의 성능을 최대한 활용할 수 있습니다.

    1시간 충전 후 50분 무선 면도 가능

    1시간 충전 후 50분 무선 면도 가능

    필립스의 첨단 충전 시스템으로 한 시간 충전 후 50분 동안 사용하거나 한 번 면도하는 데 필요한 만큼 신속하게 충전하는 두 가지 모드 중 선택할 수 있습니다. 모든 9000 Series Shaver에는 강력하고 효율적이며 긴 수명을 자랑하는 리튬 이온 배터리가 장착되어 있습니다. 물을 사용하여 면도할 때, 심지어 샤워 중에 면도를 할 때에도 안전하도록 무선 모드로만 사용할 수 있게 설계되었습니다.

    세면대에서 헹굴 수 있는 면도기

    세면대에서 헹굴 수 있는 면도기

    간편하게 헤드를 열어 흐르는 물에 깨끗이 세척할 수 있습니다.

    2년 보증

    2년 보증

    성능과 내구성이 뛰어난 9000 Series Shaver는 2년의 보증 기간을 제공하므로 오랜 기간 동안 최대한 밀착하여 면도할 수 있습니다.

    기술 사양

    • 액세서리

      스마트클릭
      프리시젼 트리머
      휴대용 파우치
      여행용 파우치

    • 소프트웨어

      소프트웨어 업데이트
      필립스는 구입일로부터 2년간 관련 소프트웨어 업데이트를 제공합니다.

    • 소비전력

      자동 전압
      100-240V
      작동 시간
      50분/17회 면도
      충전
      • 1시간 완충
      • 1회 면도를 위한 고속 충전
      배터리 유형
      리튬 이온
      대기 전력
      0.1  W
      최대 소비 전력
      9  W

    • 디자인

      핸들
      인체공학적인 손잡이와 그립감
      색상
      블랙 새틴

    • 서비스

      교체용 헤드
      SH90으로 2년마다 교체
      2년 무상 보증

    • 면도 성능

      얼굴 굴곡에 따라 밀착
      8방향 입체 면도 헤드
      피부 보호
      습식 및 건식 면도가 가능한 아쿠아텍 기능
      면도 시스템
      • V-Track 프리시젼 면도날 시스템
      • 수퍼 리프트 앤 컷 액션

    • 편리한 사용

      세척
      세척 가능
      디스플레이
      • 3단계 배터리 표시등
      • 청소 표시등
      • 배터리 부족 표시등
      • 면도헤드 교환 표시등
      • 여행용 잠금 기능 표시등

    구성품

    포장 사진

    기타 구성품

    • 스마트클릭 프리시젼 트리머
    • 고급 파우치
    Badge-D2C

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