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- 스마트클릭 프리시젼 트리머
- 고급 파우치
S9031/12
언제나 완벽한 면도
필립스의 최첨단 면도기 Shaver 9000은 고유한 입체 면도 기술로 얼굴의 모든 곡면에 밀착하여 더 넓은 범위를 면도할 수 있으며 V-Track 시스템이 수염을 면도하기에 최적의 위치로 유도하여 보다 매끄러운 면도가 가능합니다.모든 혜택 보기
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완벽한 밀착 면도를 경험하세요. V-Track 프리시젼 면도날이 누운 수염이나 길이가 다른 수염을 포함하여 모든 수염을 최적의 면도 위치로 유도합니다. 더 적은 횟수로 밀어도 30% 더 밀착하여 면도하므로 피부를 최고의 상태로 유지시켜 줍니다.
8방향 입체 면도 헤드로 얼굴과 목의 모든 곡면을 따라 면도할 수 있습니다. 한 번의 움직임으로 수염을 20% 더 많이 제거하므로 최대한 밀착된 매끄러운 면도가 가능합니다.
선호하는 면도 방식을 선택할 수 있습니다. 습식 및 건식 아쿠아텍 씰을 사용해 빠르고 편안하게 건식 면도를 하거나, 샤워 시에도 젤 또는 폼을 사용해 습식 면도를 할 수 있습니다.
피부에 자극이 적은 클릭온 프리시젼 트리머로 수염을 손질할 수 있습니다. 구레나룻 및 콧수염 손질에 적합합니다.
화면에 3단계 배터리 표시등, 여행용 잠금 기능 표시등, 청소 표시등, 배터리 부족 표시등, 헤드 교체 표시등으로 관련 정보가 표시되므로 면도기의 성능을 최대한 활용할 수 있습니다.
필립스의 첨단 충전 시스템으로 한 시간 충전 후 50분 동안 사용하거나 한 번 면도하는 데 필요한 만큼 신속하게 충전하는 두 가지 모드 중 선택할 수 있습니다. 모든 9000 Series Shaver에는 강력하고 효율적이며 긴 수명을 자랑하는 리튬 이온 배터리가 장착되어 있습니다. 물을 사용하여 면도할 때, 심지어 샤워 중에 면도를 할 때에도 안전하도록 무선 모드로만 사용할 수 있게 설계되었습니다.
간편하게 헤드를 열어 흐르는 물에 깨끗이 세척할 수 있습니다.
성능과 내구성이 뛰어난 9000 Series Shaver는 2년의 보증 기간을 제공하므로 오랜 기간 동안 최대한 밀착하여 면도할 수 있습니다.
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