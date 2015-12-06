면도날이 수염의 위치를 완벽하게 잡아주므로 밀착 면도 가능

완벽한 밀착 면도를 경험하세요. V-Track 프리시젼 면도날이 누운 수염이나 길이가 다른 수염을 포함하여 모든 수염을 최적의 면도 위치로 유도합니다. 더 적은 횟수로 밀어도 30% 더 밀착하여 면도하므로 피부를 최고의 상태로 유지시켜 줍니다.