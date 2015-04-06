30초 프로그램, 2가지 강도 설정, 양방향 회전

프레시 아이용 맞춤형 듀얼모션 프로그램은 30초만에 빠르게 활력을 불어 넣어 주므로 아침에 간편하게 사용하기 좋습니다. 2가지 강도 설정을 선택할 수 있는데, 설정 1은 진동만을 이용한 가벼운 마사지, 설정 2는 회전과 진동을 동시에 적용하는 좀 더 높은 강도의 마사지 프로그램입니다. 프레시 아이 프로그램에서는 양방향 회전을 사용하여 피부의 림프 흐름을 따라갈 수 있습니다.