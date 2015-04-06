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눈가의 피로 회복
프레시 아이 헤드로 아침에 지친 눈을 상쾌하게 풀어 보세요. 시원한 고급 소재와 맞춤형 듀얼 모션 프로그램으로 부드럽고 편안한 마사지가 가능합니다. 30초의 상쾌함으로 하루를 시작해 보세요.모든 혜택 보기
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프레시 아이용 맞춤형 듀얼모션 프로그램은 초당 120회의 마이크로 진동을 통해 눈 주위를 부드럽게 마사지하여 활력을 불어 넣어 줍니다. 특수 설계 덕분에 눈 주위의 얇고 민감한 피부도 부드럽게 관리할 수 있습니다. 프레시 아이 프로그램은 30초의 짧은 프로그램이므로 바쁜 아침에도 빠르게 사용할 수 있습니다.
프레시 아이 헤드는 프리미엄 세라믹 코팅된 차가운 특수 재질로 만들어져 있습니다. 눈 밑 피부를 몇 초 안에 차갑게 식혀주므로 지친 눈이 상쾌하게 풀어집니다.
프레시 아이 헤드는 매끄러운 재질과 부드러운 듀얼 모션 프로그램을 통해 눈가의 얇고 민감한 피부에 꼭 맞는 마사지 경험을 제공합니다.
일상적인 스킨케어에 손쉽게 통합시킬 수 있습니다. 크림, 세럼, 오일, 에센스 등 현재 사용하는 스킨케어 제품과 헤드를 함께 사용할 수 있으며 원하는 경우 헤드만 단독으로 사용할 수도 있습니다.
헤드 세척이 무척 쉽습니다. 세면대에서 온수와 비누로 간편하게 씻으면 됩니다.
프레시 아이용 맞춤형 듀얼모션 프로그램은 30초만에 빠르게 활력을 불어 넣어 주므로 아침에 간편하게 사용하기 좋습니다. 2가지 강도 설정을 선택할 수 있는데, 설정 1은 진동만을 이용한 가벼운 마사지, 설정 2는 회전과 진동을 동시에 적용하는 좀 더 높은 강도의 마사지 프로그램입니다. 프레시 아이 프로그램에서는 양방향 회전을 사용하여 피부의 림프 흐름을 따라갈 수 있습니다.
프레시 아이 헤드는 둥근 형태로, 눈 주위를 부드럽게 마사지할 수 있도록 만들어져 있습니다. 민감한 피부를 고려한 특수 코팅으로 피부 위에서도 원활하게 움직입니다. 300명 이상의 유럽 및 아시아 여성을 대상으로 테스트를 완료했습니다.
인공지능형 헤드 인식
양방향 회전
기술 사양
편리한 사용
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