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    Philips Avent AVENT 아벤트 숙면젖병 내츄럴 수유세트

    SCD290/01

    젖병 수유를 시작하는 자연스러운 방법

    제품은 내추럴 젖병 4개(125ml/4oz 젖병 2개, 260ml/9oz 젖병 2개), 젖병 및 젖꼭지 브러시, 0-6개월용 화이트 반투명 노리개 젖꼭지로 구성되어 있습니다. 새 젖병을 사용하면 더욱 자연스럽게 수유할 수 있어 혼합 수유가 수월해집니다.

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    Philips Avent AVENT 아벤트 숙면젖병 내츄럴 수유세트

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    • AVENT 아벤트 숙면젖병 내츄럴 수유세트
    넓은 가슴 모양의 젖꼭지로 자연스러운 밀착

    넓은 가슴 모양의 젖꼭지로 자연스러운 밀착

    엄마 가슴과 유사한 넓은 가슴 모양의 젖꼭지 덕분에 아기가 자연스럽게 밀착할 수 있으므로 혼합 수유가 용이해집니다.

    독특한 꽃잎 모양 디자인과 함몰 걱정 없는 부드럽고 유연한 젖꼭지

    독특한 꽃잎 모양 디자인과 함몰 걱정 없는 부드럽고 유연한 젖꼭지

    꽃잎 모양의 디자인이 젖꼭지의 부드러움과 유연성을 향상시켜주고 함몰을 방지하여 수유 시 아기가 보다 편안하고 만족스러움을 느낄 수 있습니다.

    혁신적인 이중 밸브 디자인 덕분에 뛰어난 배앓이 방지 시스템

    혁신적인 이중 밸브 디자인 덕분에 뛰어난 배앓이 방지 시스템

    혁신적인 이중 밸브 디자인이 공기가 아기의 뱃속 대신 젖병으로 유입되도록 함으로써 배앓이와 불편함을 감소 시킵니다.

    최고의 편안함을 선사하는 인체공학적 디자인

    최고의 편안함을 선사하는 인체공학적 디자인

    독특한 형태의 디자인으로 어떤 각도에서 젖병을 잡아도 편안하며, 아기의 작은 손에 꼭 맞게 디자인되었습니다.

    교정형 노리개

    교정형 노리개

    반투명 노리개 젖꼭지는 아기의 구강, 치아와 잇몸의 자연스러운 발달을 돕도록 설계되었습니다. 자사의 모든 노리개 젖꼭지는 부드러운 실리콘 재질로 만들어졌습니다.

    필립스 아벤트 내추럴 제품들과 호환 가능

    필립스 아벤트 내추럴 제품들과 호환 가능

    새로운 필립스 아벤트 내추럴 젖병은 기존 필립스 아벤트 제품군(단, 클래식 젖병과 컵 핸들 제외)과 함께 사용할 수 있습니다. 다만, 내추럴 젖병은 내추럴 젖꼭지와 함께 사용하는 것이 좋습니다.

    세척이 간편한 곡선형 브러시 헤드가 있는 젖병 브러시

    세척이 간편한 곡선형 브러시 헤드가 있는 젖병 브러시

    독특한 곡선형 칫솔모와 특수 돌기 모양의 손잡이 끝으로 모든 와이드형 젖병, 젖꼭지 및 수유 관련 제품을 구석구석까지 깨끗하게 세척할 수 있습니다.

    사용 및 세척이 용이하며 조립이 빠르고 쉬움

    사용 및 세척이 용이하며 조립이 빠르고 쉬움

    병목이 넓어 주입과 세척이 편리하며, 간소화된 부품구성으로 빠르고 간단하게 조립이 가능합니다.

    BPA 0% 젖병입니다*

    BPA 0% 젖병입니다*

    새로운 필립스 아벤트 내추럴 젖병은 BPA free* 소재인 폴리프로필렌으로 만들어졌습니다.

    기술 사양

    • 디자인

      젖병 디자인
      • 인체공학적 디자인
      • 넓은 젖병 입구

    • 기능

      소독 가능
      가능*

    • 원산지 국가

      England
      가능*

    • 재질

      젖병
      • BPA free*
      • 폴리프로필렌
      젖꼭지
      • BPA free*
      • 실리콘

    • 포함된 항목

      젖병
      4  개입
      젖병 브러쉬
      1 개  개입
      반투명 노리개 젖꼭지
      1 개  개입

    • 간편한 사용

      젖병 사용
      • 잡기 편한 디자인
      • 손쉬운 조립
      • 손쉬운 세척

    • 재질
      BPA free*

    • 기능

      배앓이 방지 밸브
      뛰어난 배앓이 방지 시스템
      밀착
      • 편리한 혼합수유
      • 자연스러운 밀착
      젖꼭지
      • 매우 부드럽고 유연한 젖꼭지
      • 독특하고 편안한 꽃잎 모양 디자인

    • 발달 단계

      단계
      0 - 6개월

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