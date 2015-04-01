SCD290/01
젖병 수유를 시작하는 자연스러운 방법
제품은 내추럴 젖병 4개(125ml/4oz 젖병 2개, 260ml/9oz 젖병 2개), 젖병 및 젖꼭지 브러시, 0-6개월용 화이트 반투명 노리개 젖꼭지로 구성되어 있습니다. 새 젖병을 사용하면 더욱 자연스럽게 수유할 수 있어 혼합 수유가 수월해집니다.모든 혜택 보기
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엄마 가슴과 유사한 넓은 가슴 모양의 젖꼭지 덕분에 아기가 자연스럽게 밀착할 수 있으므로 혼합 수유가 용이해집니다.
꽃잎 모양의 디자인이 젖꼭지의 부드러움과 유연성을 향상시켜주고 함몰을 방지하여 수유 시 아기가 보다 편안하고 만족스러움을 느낄 수 있습니다.
혁신적인 이중 밸브 디자인이 공기가 아기의 뱃속 대신 젖병으로 유입되도록 함으로써 배앓이와 불편함을 감소 시킵니다.
독특한 형태의 디자인으로 어떤 각도에서 젖병을 잡아도 편안하며, 아기의 작은 손에 꼭 맞게 디자인되었습니다.
반투명 노리개 젖꼭지는 아기의 구강, 치아와 잇몸의 자연스러운 발달을 돕도록 설계되었습니다. 자사의 모든 노리개 젖꼭지는 부드러운 실리콘 재질로 만들어졌습니다.
새로운 필립스 아벤트 내추럴 젖병은 기존 필립스 아벤트 제품군(단, 클래식 젖병과 컵 핸들 제외)과 함께 사용할 수 있습니다. 다만, 내추럴 젖병은 내추럴 젖꼭지와 함께 사용하는 것이 좋습니다.
독특한 곡선형 칫솔모와 특수 돌기 모양의 손잡이 끝으로 모든 와이드형 젖병, 젖꼭지 및 수유 관련 제품을 구석구석까지 깨끗하게 세척할 수 있습니다.
병목이 넓어 주입과 세척이 편리하며, 간소화된 부품구성으로 빠르고 간단하게 조립이 가능합니다.
새로운 필립스 아벤트 내추럴 젖병은 BPA free* 소재인 폴리프로필렌으로 만들어졌습니다.
디자인
기능
원산지 국가
재질
포함된 항목
간편한 사용
병
기능
발달 단계
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