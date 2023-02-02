SCF091/18
아기의 민감한 피부를 위한 가장 부드러운 노리개
필립스 아벤트 ultra soft 노리개 젖꼭지로 아기의 민감한 피부를 지켜주세요. 부드럽고* 유연한 날개가 아기의 볼 모양에 맞춰지기 때문에 피부에 자국이 적게 남고 피부 자극이 적습니다.모든 혜택 보기
의료 기기에 대한 VAT 감면 대상일 경우 해당 제품에 대해 경감을 요청할 수 있습니다. VAT 금액은 위에 표시되는 금액에서 공제됩니다. 장바구니에서 전체 세부 정보를 확인하십시오.
아기 피부는 민감하여 세심한 관리가 필요합니다. 필립스의 날개 기술은 젖꼭지의 날개가 아기의 얼굴에 자연스럽게 밀착되도록 설계되어 아기의 얼굴에 자국이 남지 않고 볼의 자극도 줄여줍니다.
부모들에게 자사의 실리콘 재질 젖꼭지를 아기들이 어떻게 받아들이는지 물어본 결과 평균 98%의 아이가 필립스 아벤트 울트라 소프트 및 울트라 에어 노리개 젖꼭지를 잘 받아들인다고 응답했습니다.
둥근 날개가 아기의 볼에 가해지는 압력을 최소화하여 피부에 더 부드럽게 닿습니다.
ultra soft 및 ultra air 젖꼭지에는 100% 실리콘 소재가 사용됩니다. 실리콘은 의료 분야에 널리 사용되고 유해 화학물질, 내분비 활성 물질(예: BPA) 및 알레르기 유발 물질이 없는 안전한 불활성 물질이기 때문에 아기도 안심하고 사용할 수 있습니다.
치아 교정형의 부드러운 대칭형 실리콘 젖꼭지는 아기의 바른 치아 형성에 도움을 줍니다.
필립스의 질감이 있는 실리콘 젖꼭지는 엄마 가슴의 느낌을 그대로 살려 디자인되었습니다.
ultra soft 및 ultra air 노리개 젖꼭지와 함께 제공되는 휴대용 케이스는 소독기로도 사용할 수 있습니다. 소독을 위해 케이스에 젖꼭지와 함께 물을 넣고 전자레인지에 3분간 돌려주세요. 전자레인지에서 꺼낸 후 식히고 사용하면 위생적이고 안전하게 사용할 수 있습니다.
당사 사이트는 최신 버전의 Microsoft Edge, Google Chrome 또는 Firefox에서 가장 잘 볼 수 있습니다.