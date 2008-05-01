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  • 민감한 아기 피부를 위해 공기가 더 잘 통하도록 설계되었습니다. 민감한 아기 피부를 위해 공기가 더 잘 통하도록 설계되었습니다. 민감한 아기 피부를 위해 공기가 더 잘 통하도록 설계되었습니다.

    Philips Avent 프리프로우 노리개

    SCF133/01

    민감한 아기 피부를 위해 공기가 더 잘 통하도록 설계되었습니다.

    필립스 아벤트의 치아 교정형, 접이식 대칭형 젖꼭지는 아기의 입천장과 치아, 잇몸의 자연스러운 성장을 방해하지 않습니다. 무미무취의 실리콘 재질로 만들어졌으며, 색상은 변경될 수 있습니다.

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    Philips Avent 프리프로우 노리개

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    모두 보기 노리개 젖꼭지

    민감한 아기 피부를 위해 공기가 더 잘 통하도록 설계되었습니다.

    유선형 마개의 6개 구멍으로 더욱 향상된 편안함

    • 6-18개월
    안전 핸들 링

    안전 핸들 링

    필립스 아벤트 노리개를 언제든 아기의 입에서 쉽고 안전하게 뺄 수 있습니다.

    치과교정학적으로 균형잡힌 접이식 젖꼭지

    치과교정학적으로 균형잡힌 접이식 젖꼭지

    필립스 아벤트 노리개 젖꼭지는 평평한 방울 모양의 좌우 대칭형 젖꼭지로, 노리개 젖꼭지를 거꾸로 물린 경우에도 아기의 입천장과 치아, 잇몸의 자연스러운 성장을 방해하지 않습니다.

    아기에게 잘 맞는 실리콘 젖꼭지

    아기에게 잘 맞는 실리콘 젖꼭지

    필립스 아벤트 실리콘 젖꼭지는 무미무취이므로 아기가 더욱 편안하게 받아 들입니다. 부드럽고 투명한 재질의 실리콘은 튼튼하고 세척이 간편하며, 시간이 지나도 변형되거나 변색되지 않습니다.

    스냅 형태의 보호캡

    스냅 형태의 보호캡

    젖꼭지를 깨끗하게 지켜줍니다.

    기술 사양

    • 원산지 국가

      England
      가능*

    • 포함된 항목

      실리콘 노리개
      1  개입
      스냅 형태의 보호캡
      1  개입

    • 발달 단계

      단계
      6 - 12개월

    Badge-D2C

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