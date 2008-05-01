민감한 아기 피부를 위해 공기가 더 잘 통하도록 설계되었습니다.

필립스 아벤트의 치아 교정형, 접이식 대칭형 젖꼭지는 아기의 입천장과 치아, 잇몸의 자연스러운 성장을 방해하지 않습니다. 무미무취의 실리콘 재질로 만들어졌으며, 색상은 변경될 수 있습니다.