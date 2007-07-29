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    Philips Avent 아벤트(AVENT) 유두보호기(일반형)

    SCF156/01

    모유수유의 지속을 도와줌

    필립스 아벤트 유두 보호기 SCF156/00은 무미 무취의 부드럽고 우수한 실리콘 재질로 만들어져 수유 중 유두 통증 또는 갈라짐(울혈) 증상을 막아줍니다.

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    Philips Avent 아벤트(AVENT) 유두보호기(일반형)

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    모유수유의 지속을 도와줌

    쓰리고 갈라진 유두 보호 용품

    • 중형(21mm)
    • 2개

    쓰리고 갈라진 유두 보호

    필립스 아벤트 유두 보호기는 유두가 갈라지고 쓰린 증상이 있는 경우에만 담당 의사의 권고에 따라 사용할 수 있습니다.

    아기의 밀착이 쉬움

    독특한 나비모양 날개로 아기가 엄마 가슴에 쉽게 밀착할 수 있습니다.

    무미 무취의 얇고 부드러운 실리콘으로 제작

    필립스 아벤트 유두 보호기는 무미 무취의 얇고 부드러운 실리콘으로 제작되었습니다.

    아기와 엄마의 피부 접촉이 가능한 모양

    아기가 젖을 빠는 동안 엄마의 살갗과 닿아 모유 공급을 자극할 수 있으며, 유두가 자연적으로 아물고 나면 자연스럽게 모유 수유를 지속할 수 있습니다.

    기술 사양

    • 디자인

      아기가 엄마의 피부를 느낌
      가능*
      아기가 엄마의 피부를 느낌
      가능*

    • 무게 및 규격

      직경
      21  mm

    • 원산지 국가

      영국
      가능*

    • 재질

      유두 보호기
      • BPA free*
      • 실리콘

    • 포함된 항목

      일반형 유두 보호기
      2  개입

    • 간편한 사용

      수유를 중단하지 않고도 치유
      가능*

    • 기능

      쉬운 밀착
      우수한 실리콘

    • 발달 단계

      단계
      0-6개월

    Badge-D2C

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