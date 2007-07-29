SCF156/01
모유수유의 지속을 도와줌
필립스 아벤트 유두 보호기 SCF156/00은 무미 무취의 부드럽고 우수한 실리콘 재질로 만들어져 수유 중 유두 통증 또는 갈라짐(울혈) 증상을 막아줍니다.모든 혜택 보기
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필립스 아벤트 유두 보호기는 유두가 갈라지고 쓰린 증상이 있는 경우에만 담당 의사의 권고에 따라 사용할 수 있습니다.
독특한 나비모양 날개로 아기가 엄마 가슴에 쉽게 밀착할 수 있습니다.
필립스 아벤트 유두 보호기는 무미 무취의 얇고 부드러운 실리콘으로 제작되었습니다.
아기가 젖을 빠는 동안 엄마의 살갗과 닿아 모유 공급을 자극할 수 있으며, 유두가 자연적으로 아물고 나면 자연스럽게 모유 수유를 지속할 수 있습니다.
디자인
무게 및 규격
원산지 국가
재질
포함된 항목
간편한 사용
기능
발달 단계
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