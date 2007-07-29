아기와 엄마의 피부 접촉이 가능한 모양

아기가 젖을 빠는 동안 엄마의 살갗과 닿아 모유 공급을 자극할 수 있으며, 유두가 자연적으로 아물고 나면 자연스럽게 모유 수유를 지속할 수 있습니다.