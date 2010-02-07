아기에게 잘 맞는 실리콘 젖꼭지

필립스 아벤트 실리콘 젖꼭지는 무미무취이므로 아기가 더욱 편안하게 받아 들입니다. 부드럽고 투명한 재질의 실리콘은 튼튼하고 세척이 간편하며, 시간이 지나도 변형되거나 변색되지 않습니다.