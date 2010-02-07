SCF176/21
야광 BPA-Free
필립스 아벤트의 치아 교정형, 접이식 대칭형 젖꼭지는 아기의 입천장과 치아, 잇몸의 자연스러운 성장을 방해하지 않습니다. 무미무취의 실리콘 재질로 만들어졌으며, 색상은 변경될 수 있습니다.모든 혜택 보기
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필립스 아벤트 노리개 젖꼭지는 평평한 방울 모양의 좌우 대칭형 젖꼭지로, 노리개 젖꼭지를 거꾸로 물린 경우에도 아기의 입천장과 치아, 잇몸의 자연스러운 성장을 방해하지 않습니다.
필립스 아벤트 실리콘 젖꼭지는 무미무취이므로 아기가 더욱 편안하게 받아 들입니다. 부드럽고 투명한 재질의 실리콘은 튼튼하고 세척이 간편하며, 시간이 지나도 변형되거나 변색되지 않습니다.
젖꼭지를 깨끗하게 지켜줍니다.
필립스 아벤트 노리개를 언제든 아기의 입에서 쉽고 안전하게 뺄 수 있습니다.
10명 중 9명의 아기가 쉽게 받아들이는 필립스 아벤트 젖꼭지(2012년 영국에서 100명의 엄마들을 대상으로 온라인 테스트한 결과).
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