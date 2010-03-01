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잠들기 전에 편안하게
필립스 아벤트 클래식 야광 노리개 젖꼭지로 아기를 편안하게 재워주세요. 핸들이 어둠 속에서도 빛이 나기 때문에 밤에도 쉽게 찾을 수 있습니다. 아기가 잠든 사이, 치아 교정용 접이식 젖꼭지가 아기의 자연스러운 구강 발달을 도와줍니다.모든 혜택 보기
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아기를 재우는 일이 얼마나 중요한지 잘 알고 있습니다. 당사의 독특한 야광 핸들을 사용하면 어둠 속에서도 불을 켜지 않고 노리개 젖꼭지를 찾을 수 있습니다.*
당사의 부드러운 실리콘 젖꼭지는 대칭형 모양으로 아기의 입천장, 치아, 잇몸이 성장 과정에 알맞게 디자인되어 있습니다.
아기가 안심하고 쓸 수 있습니다. 이 노리개 젖꼭지는 수상 경력에 빛나는 영국의 제조 현장에서 만들어졌습니다.*
안전 핸들로 언제든 젖꼭지를 쉽게 뺄 수 있습니다. 아기의 작은 손으로도 잡을 수 있습니다.
사용하지 않을 때는 보관하기 전 간편하게 캡을 덮어 젖꼭지를 안전하고 위생적으로 관리할 수 있습니다.
Soothie와 노리개 젖꼭지는 세척이 간편합니다. 살균기에 넣거나 끓는 물에 담그기만 하면 됩니다.
위생적인 사용
안전
포함된 항목
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