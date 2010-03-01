잠들기 전에 편안하게

필립스 아벤트 클래식 야광 노리개 젖꼭지로 아기를 편안하게 재워주세요. 핸들이 어둠 속에서도 빛이 나기 때문에 밤에도 쉽게 찾을 수 있습니다. 아기가 잠든 사이, 치아 교정용 접이식 젖꼭지가 아기의 자연스러운 구강 발달을 도와줍니다.