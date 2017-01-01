섬세한 피부에 편안하게 닿는 공기

필립스 아벤트 프리플로우 젖꼭지로 아기의 피부가 숨쉴 수 있게 해주세요. 날개 부분에 원활한 공기 흐름을 위한 6개의 공기 구멍이 있어 피부 자극이 감소하도록 디자인되었습니다. 치아 교정용 접이식 젖꼭지가 아기의 자연스러운 구강 발달도 도와줍니다.