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섬세한 피부에 편안하게 닿는 공기
필립스 아벤트 프리플로우 젖꼭지로 아기의 피부가 숨쉴 수 있게 해주세요. 날개 부분에 원활한 공기 흐름을 위한 6개의 공기 구멍이 있어 피부 자극이 감소하도록 디자인되었습니다. 치아 교정용 접이식 젖꼭지가 아기의 자연스러운 구강 발달도 도와줍니다.모든 혜택 보기
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당신의 특별한 아기의 피부처럼 숨 쉬는 아기 피부를 위하여 노리개의 날개는 피부 자극을 줄이기 위하여 공기가 더 잘 통할 수 있도록 6개의 공기 구멍으로 디자인 되었습니다.
아기들은 스스로가 무엇을 원하는지 잘 알고 있습니다. 엄마들에게 필립스 아벤트 젖꼭지를 아기들이 어떻게 받아들이는지 물어본 결과 10명 중 9명의 아기가 필립스 아벤트 노리개 젖꼭지를 쉽게 받아들인다고 응답했습니다.
당사의 부드러운 실리콘 젖꼭지는 대칭형 모양으로 아기의 입천장, 치아, 잇몸이 성장 과정에 알맞게 디자인되어 있습니다.
아기가 안심하고 쓸 수 있습니다. 이 노리개 젖꼭지는 수상 경력에 빛나는 영국의 제조 현장에서 만들어졌습니다.*
안전 핸들로 언제든 젖꼭지를 쉽게 뺄 수 있습니다. 아기의 작은 손으로도 잡을 수 있습니다.
사용하지 않을 때는 보관하기 전 간편하게 캡을 덮어 젖꼭지를 안전하고 위생적으로 관리할 수 있습니다.
Soothie와 노리개 젖꼭지는 세척이 간편합니다. 살균기에 넣거나 끓는 물에 담그기만 하면 됩니다.
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