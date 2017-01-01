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    Philips Avent 프리프로우 노리개

    SCF178/27

    섬세한 피부에 편안하게 닿는 공기

    필립스 아벤트 프리플로우 젖꼭지로 아기의 피부가 숨쉴 수 있게 해주세요. 유선형 날개 부분에 원활한 공기 흐름을 위한 6개의 공기 구멍이 있어 피부 자극이 감소합니다. 치아 교정용 접이식 젖꼭지가 아기의 자연스러운 구강 발달도 도와줍니다.

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    Philips Avent 프리프로우 노리개

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    섬세한 피부에 편안하게 닿는 공기

    피부가 숨 쉴 수 있는 여분의 공기 구멍

    • 아기를 달래주는 공기의 편안함
    • 6-18개월
    • 치아 교정형 및 BPA 불포함
    • 2개입
    아기 피부가 숨 쉴 수 있는 여분의 공기 구멍

    아기 피부가 숨 쉴 수 있는 여분의 공기 구멍

    당신의 특별한 아기의 피부처럼 숨 쉬는 아기 피부를 위하여 노리개의 날개는 피부 자극을 줄이기 위하여 공기가 더 잘 통할 수 있도록 6개의 공기 구멍으로 디자인 되었습니다.

    자연스러운 구강 발달에 알맞은 디자인

    자연스러운 구강 발달에 알맞은 디자인

    당사의 부드러운 실리콘 젖꼭지는 대칭형 모양으로 아기의 입천장, 치아, 잇몸이 성장 과정에 알맞게 디자인되어 있습니다.

    수상 경력에 빛나는 영국의 제조 현장에서 제작

    수상 경력에 빛나는 영국의 제조 현장에서 제작

    아기가 안심하고 쓸 수 있습니다. 이 노리개 젖꼭지는 수상 경력에 빛나는 영국의 제조 현장에서 만들어졌습니다.*

    노리개를 쉽게 뺄 수 있도록 도와주는 안전 핸들

    노리개를 쉽게 뺄 수 있도록 도와주는 안전 핸들

    안전 핸들로 언제든 젖꼭지를 쉽게 뺄 수 있습니다. 아기의 작은 손으로도 잡을 수 있습니다.

    젖꼭지를 위생적으로 관리할 수 있는 스냅형 캡

    젖꼭지를 위생적으로 관리할 수 있는 스냅형 캡

    사용하지 않을 때는 보관하기 전 간편하게 캡을 덮어 젖꼭지를 안전하고 위생적으로 관리할 수 있습니다.

    위생을 지켜줄 손쉬운 소독

    위생을 지켜줄 손쉬운 소독

    Soothie와 노리개 젖꼭지는 세척이 간편합니다. 살균기에 넣거나 끓는 물에 담그기만 하면 됩니다.

    기술 사양

    • 위생적인 사용

      소독 가능
      가능*
      식기세척기 사용 가능
      가능*
      손쉬운 세척
      가능*

    • 안전

      BPA 프리
      가능*
      안전 핸들 링
      가능*

    • 포함된 항목

      프리플로우 노리개
      2  개입

    Badge-D2C

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    • 전 세계 No. 1 노리개 젖꼭지 브랜드
    • 위생상 4주 사용 후 젖꼭지를 교체하는 것을 권장 드립니다.
    • 당사의 제품군은 엄마와 아기의 모든 발달 단계를 지원합니다.
    • 2014 올해의 제조업체

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