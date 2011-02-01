아기가 언제나 편안하게 사용할 수 있는 디자인

필립스 아벤트 클래식 젖꼭지는 밤낮으로 보채는 아기를 달랠 때 꼭 필요한 제품입니다. 다양한 컬러로 제공되는 치아 교정용 접이식 젖꼭지가 아기의 자연스러운 구강 발달도 도와줍니다.