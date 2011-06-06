독특한 "날개" 모양

독특한 날개 모양으로 설계된 고급 치아 교정형 젖꼭지는 잇몸과 자라나는 치아에 가해지는 압력을 최소화합니다. 날개 모양이 젖꼭지를 더 넓게 만들어 아기의 젖빠는 압력이 더욱 고르게 분산되므로 치아에 가해지는 압력이 줄어들게 됩니다.