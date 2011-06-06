SCF184/14
건강한 구강 발달을 돕는 디자인
아벤트 노리개 젖꼭지(SCF184/14)는 필립스 아벤트의 고급 치아 교정형 젖꼭지로써 건강한 구강 발달을 돕도록 디자인되었습니다. 모든 아벤트 노리개 젖꼭지는 무미무취의 실리콘 재질로 만들어졌으며, 색상은 변경될 수 있습니다.모든 혜택 보기
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독특한 날개 모양으로 설계된 고급 치아 교정형 젖꼭지는 잇몸과 자라나는 치아에 가해지는 압력을 최소화합니다. 날개 모양이 젖꼭지를 더 넓게 만들어 아기의 젖빠는 압력이 더욱 고르게 분산되므로 치아에 가해지는 압력이 줄어들게 됩니다.
젖꼭지는 아기의 혀가 자연스럽게 움직일 수 있도록 디자인되었습니다.
젖꼭지를 깨끗하게 유지시켜줍니다.
필립스 노리개는 IDHF(International Dental Health Foundation) 인증을 받았습니다. 이 재단은 독립적인 구강 건강 자선 단체의 선두로서 전 세계 구강 건강 제품 표준을 향상하는 데 목적을 두고 있습니다. 새로운 예쁜 치아 노리개 젖꼭지는 저명한 치과교정 전문의 하게만 (Hagemann) 박사가 개발했습니다.
기능
원산지 국가
포함된 항목
발달 단계
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