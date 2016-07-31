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    Philips Avent Soothie Shapes 노리개 젖꼭지

    SCF194/00

    자연스럽게 수유하듯 유대감을 충족

    필립스 아벤트 Soothie Shapes 노리개 젖꼭지로 아기와의 유대감을 다져 보세요. 독특한 일체형 디자인으로 편안한 느낌을 선사합니다. 의료용 실리콘으로 만들어진 Soothie Shapes는 세척도 간단합니다.

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    Philips Avent Soothie Shapes 노리개 젖꼭지

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    모두 보기 노리개 젖꼭지

    자연스럽게 수유하듯 유대감을 충족

    유연한 의료용 실리콘

    • 일체형 실리콘 디자인
    • 0~3개월
    • 치아 교정형 및 BPA 불포함
    • 2개입
    미국 내 병원에 보급

    미국 내 병원에 보급

    전문 의료진들이 신생아를 달래기 위해 믿고 사용하는 Soothie는 미국 내 병원에서 보급되고 있습니다.*

    유니크한 디자인으로 유대감 형성

    유니크한 디자인으로 유대감 형성

    Soothie Shapes는 당사의 다른 노리개 젖꼭지와 조금 다릅니다. 유니크한 디자인으로 손가락을 젖꼭지 안에 넣을 수 있게 되어 있어, 아기가 빠는 것을 도와주면서 유대감을 형성할 수 있습니다.

    자연스러운 구강 발달에 알맞은 디자인

    자연스러운 구강 발달에 알맞은 디자인

    당사의 부드러운 실리콘 젖꼭지는 대칭형 모양으로 아기의 입천장, 치아, 잇몸이 성장 과정에 알맞게 디자인되어 있습니다.

    BPA 불포함, 튼튼한 품질, 의료용 등급의 실리콘

    BPA 불포함, 튼튼한 품질, 의료용 등급의 실리콘

    이 노리개 젖꼭지는 BPA 불포함인 의료용 등급의 실리콘으로 만들어져, 튼튼하면서도 유연합니다.

    위생을 지켜줄 손쉬운 소독

    위생을 지켜줄 손쉬운 소독

    Soothie와 노리개 젖꼭지는 세척이 간편합니다. 살균기에 넣거나 끓는 물에 담그기만 하면 됩니다.

    기술 사양

    • 위생적인 사용

      소독 가능
      가능*
      손쉬운 세척
      가능*

    • 안전

      BPA 프리
      가능*

    • 구성품

      Soothie Shapes 노리개 젖꼭지
      2  개입

    Badge-D2C

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    • 이 노리개 젖꼭지는 미국 내에서 판매되는 모델과 젖꼭지 모양 및 재질이 동일하지만 날개 모양은 다릅니다.
    • 전 세계 No. 1 노리개 젖꼭지 브랜드
    • 위생상 4주 사용 후 젖꼭지를 교체하는 것을 권장 드립니다.
    • 당사의 제품군은 엄마와 아기의 모든 발달 단계를 지원합니다.

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