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자연스럽게 수유하듯 유대감을 충족
필립스 아벤트 Soothie Shapes 노리개 젖꼭지로 아기와의 유대감을 다져 보세요. 독특한 일체형 디자인으로 편안한 느낌을 선사합니다. 의료용 실리콘으로 만들어진 Soothie Shapes는 세척도 간단합니다.모든 혜택 보기
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전문 의료진들이 신생아를 달래기 위해 믿고 사용하는 Soothie는 미국 내 병원에서 보급되고 있습니다.*
Soothie Shapes는 당사의 다른 노리개 젖꼭지와 조금 다릅니다. 유니크한 디자인으로 손가락을 젖꼭지 안에 넣을 수 있게 되어 있어, 아기가 빠는 것을 도와주면서 유대감을 형성할 수 있습니다.
당사의 부드러운 실리콘 젖꼭지는 대칭형 모양으로 아기의 입천장, 치아, 잇몸이 성장 과정에 알맞게 디자인되어 있습니다.
이 노리개 젖꼭지는 BPA 불포함인 의료용 등급의 실리콘으로 만들어져, 튼튼하면서도 유연합니다.
Soothie와 노리개 젖꼭지는 세척이 간편합니다. 살균기에 넣거나 끓는 물에 담그기만 하면 됩니다.
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