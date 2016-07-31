자연스럽게 수유하듯 유대감을 충족

필립스 아벤트 Soothie Shapes 노리개 젖꼭지로 아기와의 유대감을 다져 보세요. 독특한 일체형 디자인으로 편안한 느낌을 선사합니다. 의료용 실리콘으로 만들어진 Soothie Shapes는 세척도 간단합니다.