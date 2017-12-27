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아기가 언제나 편안하게 사용할 수 있는 디자인
필립스 아벤트 클래식 젖꼭지는 밤낮으로 보채는 아기를 달랠 때 꼭 필요한 제품입니다. 다양한 컬러로 제공되는 치아 교정용 접이식 젖꼭지가 아기의 자연스러운 구강 발달도 도와줍니다.모든 혜택 보기
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당사의 부드러운 실리콘 젖꼭지는 대칭형 모양으로 아기의 입천장, 치아, 잇몸이 성장 과정에 알맞게 디자인되어 있습니다.
아기가 안심하고 쓸 수 있습니다. 이 노리개 젖꼭지는 수상 경력에 빛나는 영국의 제조 현장에서 만들어졌습니다.*
안전 핸들로 언제든 젖꼭지를 쉽게 뺄 수 있습니다. 아기의 작은 손으로도 잡을 수 있습니다.
사용하지 않을 때는 보관하기 전 간편하게 캡을 덮어 젖꼭지를 안전하고 위생적으로 관리할 수 있습니다.
Soothie와 노리개 젖꼭지는 세척이 간편합니다. 살균기에 넣거나 끓는 물에 담그기만 하면 됩니다.
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