피부 자극을 줄이고 자국을 남기지 않는 유연하고 부드러운 날개

민감한 피부에는 세심한 관리가 필요합니다. 필립스의 날개 기술로 젖꼭지의 날개가 아기의 둥근 얼굴에 밀착되어 편안하게 맞습니다. 덕분에 아기의 얼굴에 자국이 남지 않고 피부의 자극도 줄어듭니다.