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    Philips Avent ultra soft 노리개 젖꼭지

    SCF220/23

    민감한 아기 피부를 위한 가장 부드러운 노리개

    필립스 아벤트 ultra soft 노리개 젖꼭지로 아기의 민감한 피부를 지켜주세요. 부드럽고 유연한 날개가 아기의 볼 모양에 맞춰지기 때문에 자국과 피부 자극이 적어 더욱 편안하게 사용할 수 있습니다.

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    Philips Avent ultra soft 노리개 젖꼭지

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    모두 보기 노리개 젖꼭지

    민감한 아기 피부를 위한 가장 부드러운 노리개

    편안한 착용감을 선사하는 유연한 날개

    • 부드럽고 유연한 재질
    • 6-18개월
    • 치아 교정형 및 BPA 불포함
    • 2개입
    피부 자극을 줄이고 자국을 남기지 않는 유연하고 부드러운 날개

    피부 자극을 줄이고 자국을 남기지 않는 유연하고 부드러운 날개

    민감한 피부에는 세심한 관리가 필요합니다. 필립스의 날개 기술로 젖꼭지의 날개가 아기의 둥근 얼굴에 밀착되어 편안하게 맞습니다. 덕분에 아기의 얼굴에 자국이 남지 않고 피부의 자극도 줄어듭니다.

    언제나 편안한 착용감을 선사하는 둥근 날개

    언제나 편안한 착용감을 선사하는 둥근 날개

    아기의 볼에 부드럽게 닿는 둥근 날개가 피부 눌림을 최소화하여 편안한 착용감을 제공합니다.

    전 세계 아이들이 사용*

    전 세계 아이들이 사용*

    엄마들에게 자사의 실리콘 재질 젖꼭지를 아기들이 어떻게 받아들이는지 물어본 결과 평균 98%의 아이가 필립스 아벤트 ultra soft 및 ultra air 노리개 젖꼭지를 쉽게 받아들인다고 응답했습니다.

    편안하게 달래주는 부드러운 질감의 젖꼭지

    편안하게 달래주는 부드러운 질감의 젖꼭지

    이 부드러운 질감의 실리콘 젖꼭지는 아기를 편안하게 달래줍니다.

    자연스러운 구강 발달에 알맞은 디자인

    자연스러운 구강 발달에 알맞은 디자인

    당사의 부드러운 실리콘 젖꼭지는 대칭형 모양으로 아기의 입천장, 치아, 잇몸이 성장 과정에 알맞게 디자인되어 있습니다.

    편리한 케이스 하나로 소독과 보관 가능

    편리한 케이스 하나로 소독과 보관 가능

    ultra soft 여행 케이스는 소독기로도 사용할 수 있습니다. 케이스 안에 약간의 물을 넣어 전자레인지에 돌리기만 하면 다음번에 사용할 수 있도록 깨끗하게 세척됩니다.

    기술 사양

    • 위생적인 사용

      소독 가능
      가능*
      식기세척기 사용 가능
      가능*
      손쉬운 세척
      가능*

    • 안전

      BPA 프리
      가능*
      안전 핸들 링
      가능*

    • 포함된 액세서리

      소독기/휴대용 케이스
      가능*

    • 구성품

      ultra soft 노리개 젖꼭지
      2  개입

    Badge-D2C

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    • 의료 전문가 및 엄마들과 함께 개발
    • 2016~2017 US 소비자 테스트에서 평균 98%의 아기가 ultra air와 ultra soft 노리개에 사용된 질감의 필립스 아벤트 젖꼭지에 잘 적응하는 것으로 나타났습니다.
    • 위생상 4주 사용 후 젖꼭지를 교체하는 것을 권장 드립니다.
    • 전 세계 No. 1 노리개 젖꼭지 브랜드
    • 당사의 제품군은 엄마와 아기의 모든 발달 단계를 지원합니다.
    • 설문에 참여한 85%의 엄마가 필립스 노리개 젖꼭지가 다른 8개의 주요 브랜드의 모델보다 더 부드럽다고 응답했습니다(미국 독립 설문조사 기관, 2017년 2월).

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