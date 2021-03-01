3분 내 가능한 편리한 살균

ultra soft 및 ultra air 노리개 젖꼭지와 함께 제공되는 휴대용 케이스는 소독기로도 사용할 수 있습니다. 소독을 위해 케이스에 젖꼭지와 함께 물을 넣고 전자레인지에 3분간 돌려주세요. 전자레인지에서 꺼낸 후 식히고 사용하면 위생적이고 안전하게 사용할 수 있습니다.