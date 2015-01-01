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    Philips Avent 젖병 - 컵 연습용 키트

    SCF251/00

    아기가 컵으로 손쉽게 전환

    필립스의 새로운 내추럴 젖병 컵 연습용 키트는 아기들이 젖병에서 컵으로 쉽게 전환할 수 있도록 도와줍니다. 부드러운 손잡이 디자인으로, 익숙한 젖꼭지를 빠는 동안 아기가 혼자서 젖병을 잡을 수 있습니다.

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    Philips Avent 젖병 - 컵 연습용 키트

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    아기가 컵으로 손쉽게 전환

    • 내추럴
    • 150ml/5oz
    • 4개월 이상
    • 구멍 3개, 중간 속도
    독특한 꽃잎 모양 디자인과 함몰 걱정 없는 부드럽고 유연한 젖꼭지

    독특한 꽃잎 모양 디자인과 함몰 걱정 없는 부드럽고 유연한 젖꼭지

    꽃잎 모양의 디자인이 젖꼭지의 부드러움과 유연성을 향상시켜주고 함몰을 방지하여 수유 시 아기가 보다 편안하고 만족스러움을 느낄 수 있습니다.

    혁신적인 이중 밸브 디자인 덕분에 뛰어난 배앓이 방지 시스템

    혁신적인 이중 밸브 디자인 덕분에 뛰어난 배앓이 방지 시스템

    혁신적인 이중 밸브 디자인이 공기가 아기의 뱃속 대신 젖병으로 유입되도록 함으로써 배앓이와 불편함을 감소 시킵니다.

    모든 부품은 식기 세척기 사용이 가능하여 손쉽게 세척할 수 있습니다.

    모든 부품은 식기 세척기 사용이 가능하여 손쉽게 세척할 수 있습니다.

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    BPA 불포함 소재로 만들어진 처음 마시는 컵

    BPA 불포함 소재로 만들어진 처음 마시는 컵

    필립스 아벤트의 처음 마시는 컵은 BPA free 소재로 만들어졌습니다.

    필립스 아벤트 젖병 및 컵과 호환 가능

    필립스 아벤트 젖병 및 컵과 호환 가능

    유리 젖병과 처음 마시는 컵/첫 어린이용 대형 컵을 제외한 모든 필립스 아벤트 젖병은 처음 마시는 컵과 호환 가능합니다. 믹스 앤 매치로 아기의 발달 요구 사항에 알맞은 완벽한 컵을 만들어 볼 수 있습니다.

    아기의 손에 꼭 맞는 부드러운 연습용 핸들

    아기의 손에 꼭 맞는 부드러운 연습용 핸들

    연습용 핸들이 있어 아기가 컵을 잡고 혼자 마실 수 있도록 도와줍니다. 이 핸들는 작은 아기 손에 잡기 쉬운 모양으로 되어 있고 미끄럼 방지를 위해 고무로 되어 있습니다.

    교체용 젖꼭지 및 소프트 스파우트

    교체용 젖꼭지 및 소프트 스파우트

    이 흘림 방지 소프트 스파우트 컵은 내추럴 젖꼭지와 교체 가능합니다. 따라서 아이가 준비가 되었을 때 젖병에서 컵으로 유연하게 전환할 수 있습니다.

    기술 사양

    • 크기 및 무게

      A-box 내 F-box 수
      6  개입

    • 원산지

      인도네시아
      가능*

    • 재질

      젖병
      • BPA free*
      • 폴리프로필렌
      젖꼭지
      • BPA free*
      • 실리콘

    • 포함된 항목

      젖병 - 연습용 컵
      1  개입
      스냅형 위생 캡
      1  개입
      연질 중간 속도 젖꼭지
      1  개입
      크기
      150ml/5oz

    • 발달 단계

      단계
      4개월 이상

    Badge-D2C

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