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아기가 컵으로 손쉽게 전환
필립스의 새로운 내추럴 젖병 컵 연습용 키트는 아기들이 젖병에서 컵으로 쉽게 전환할 수 있도록 도와줍니다. 부드러운 손잡이 디자인으로, 익숙한 젖꼭지를 빠는 동안 아기가 혼자서 젖병을 잡을 수 있습니다.모든 혜택 보기
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꽃잎 모양의 디자인이 젖꼭지의 부드러움과 유연성을 향상시켜주고 함몰을 방지하여 수유 시 아기가 보다 편안하고 만족스러움을 느낄 수 있습니다.
혁신적인 이중 밸브 디자인이 공기가 아기의 뱃속 대신 젖병으로 유입되도록 함으로써 배앓이와 불편함을 감소 시킵니다.
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필립스 아벤트의 처음 마시는 컵은 BPA free 소재로 만들어졌습니다.
유리 젖병과 처음 마시는 컵/첫 어린이용 대형 컵을 제외한 모든 필립스 아벤트 젖병은 처음 마시는 컵과 호환 가능합니다. 믹스 앤 매치로 아기의 발달 요구 사항에 알맞은 완벽한 컵을 만들어 볼 수 있습니다.
연습용 핸들이 있어 아기가 컵을 잡고 혼자 마실 수 있도록 도와줍니다. 이 핸들는 작은 아기 손에 잡기 쉬운 모양으로 되어 있고 미끄럼 방지를 위해 고무로 되어 있습니다.
이 흘림 방지 소프트 스파우트 컵은 내추럴 젖꼭지와 교체 가능합니다. 따라서 아이가 준비가 되었을 때 젖병에서 컵으로 유연하게 전환할 수 있습니다.
크기 및 무게
원산지
재질
포함된 항목
발달 단계
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