아기가 컵으로 손쉽게 전환

필립스의 새로운 내추럴 젖병 컵 연습용 키트는 아기들이 젖병에서 컵으로 쉽게 전환할 수 있도록 도와줍니다. 부드러운 손잡이 디자인으로, 익숙한 젖꼭지를 빠는 동안 아기가 혼자서 젖병을 잡을 수 있습니다.