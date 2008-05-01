빠르고 맞춤형으로 원하는대로 데우기

새로운 보틀워머를 통해 냉동한 모유/이유식을 빠르고, 손쉽고, 안전하게 데울 수 있습니다. 업그레이드 된 기술을 통해 가열 시간이 자동으로 계산됩니다. 몇 가지 시작 옵션만 선택하면 보틀워머가 나머지 과정을 자동으로 적용하여 작동합니다!