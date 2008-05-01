SCF260/22
빠르고 맞춤형으로 원하는대로 데우기
새로운 보틀워머를 통해 냉동한 모유/이유식을 빠르고, 손쉽고, 안전하게 데울 수 있습니다. 업그레이드 된 기술을 통해 가열 시간이 자동으로 계산됩니다. 몇 가지 시작 옵션만 선택하면 보틀워머가 나머지 과정을 자동으로 적용하여 작동합니다!모든 혜택 보기
이 제품은 더 이상 판매되지 않습니다.
의료 기기에 대한 VAT 감면 대상일 경우 해당 제품에 대해 경감을 요청할 수 있습니다. VAT 금액은 위에 표시되는 금액에서 공제됩니다. 장바구니에서 전체 세부 정보를 확인하십시오.
여러 옵션 모드 중에서 선택하기만 하면 iQ 기술을 통해 가열 시간이 계산되어 냉동된 모유/이유식이 부드럽고 균일하게 데워집니다.
일부 뜨거운 부분 없이 이유식/냉동된 모유를 균일하게 데웁니다. 자동 전원 차단 기능으로 인해 과열 위험이 없습니다.
앞선 기술의 필립스 아벤트 iQ 제품은 지능적으로 반응하여 아기를 간편하게 돌보고 수유할 수 있도록 설계되었습니다.
사용이 간편한 디지털 디스플레이를 통해 상태를 표시합니다.
냉장고, 냉동고 또는 실온에 보관된 모유/분유 및 이유식용입니다. 모든 아벤트 젖병, VIA 다목적 용기 및 이유식 병에 사용 가능합니다. **
전원
원산지 국가
포함된 항목
호환성
발달 단계
당사 사이트는 최신 버전의 Microsoft Edge, Google Chrome 또는 Firefox에서 가장 잘 볼 수 있습니다.