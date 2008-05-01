검색어

  • 빠르고 맞춤형으로 원하는대로 데우기 빠르고 맞춤형으로 원하는대로 데우기 빠르고 맞춤형으로 원하는대로 데우기

    Philips Avent 디지털 보틀워머

    SCF260/22

    빠르고 맞춤형으로 원하는대로 데우기

    새로운 보틀워머를 통해 냉동한 모유/이유식을 빠르고, 손쉽고, 안전하게 데울 수 있습니다. 업그레이드 된 기술을 통해 가열 시간이 자동으로 계산됩니다. 몇 가지 시작 옵션만 선택하면 보틀워머가 나머지 과정을 자동으로 적용하여 작동합니다!

    모든 혜택 보기

    이 제품은 더 이상 판매되지 않습니다.

    Philips Avent 디지털 보틀워머

    유사 제품

    모두 보기 아기 보틀워머

    빠르고 맞춤형으로 원하는대로 데우기

    • 220-240V
    빠르고 다양한 모드

    빠르고 다양한 모드

    여러 옵션 모드 중에서 선택하기만 하면 iQ 기술을 통해 가열 시간이 계산되어 냉동된 모유/이유식이 부드럽고 균일하게 데워집니다.

    안전하고 균일하게 데우기

    안전하고 균일하게 데우기

    일부 뜨거운 부분 없이 이유식/냉동된 모유를 균일하게 데웁니다. 자동 전원 차단 기능으로 인해 과열 위험이 없습니다.

    iQ - 사용자의 요구를 충족시켜주는 지능형 기술

    iQ - 사용자의 요구를 충족시켜주는 지능형 기술

    앞선 기술의 필립스 아벤트 iQ 제품은 지능적으로 반응하여 아기를 간편하게 돌보고 수유할 수 있도록 설계되었습니다.

    이유식/냉동 모유 상태 표시

    사용이 간편한 디지털 디스플레이를 통해 상태를 표시합니다.

    다양한 용기 사용 가능

    냉장고, 냉동고 또는 실온에 보관된 모유/분유 및 이유식용입니다. 모든 아벤트 젖병, VIA 다목적 용기 및 이유식 병에 사용 가능합니다. **

    기술 사양

    • 전원

      Voltage
      220 - 240  V

    • 원산지 국가

      England
      가능*

    • 포함된 항목

      이유용 스푼
      1  개입
      보틀워머
      1  개입
      매우 부드러운 느린 속도 젖꼭지
      1  개입
      에어플렉스 젖병(260ml/9oz)
      1  개입

    • 호환성

      호환 가능:
      모든 필립스 아벤트 젖병, 매직 컵 및 이유식 병 사용 가능. 예외: 11oz/330ml PP 반투명 필립스 아벤트 젖병은 사용하지 않는 것이 좋습니다.

    • 발달 단계

      단계
      • 0 - 6개월
      • 6 - 12개월

    Badge-D2C

    이 제품에 대해 지원 받기

    제품 관련 팁, FAQ, 사용 설명서 및 안전 & 규정 준수 정보를 확인하세요.

    추천 제품

    최근에 본 제품

    • * 예외: 11oz/330ml PP 반투명 필립스 아벤트 젖병은 사용하지 않는 것이 좋습니다.

    뉴스레터 구독

    * 이 입력란은 필수 항목입니다.

    목적: 필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 정보제공

    항목: 이름, 이메일 주소

    보유기간: 철회요청 후 7일

    상기 개인정보는 마케팅 활용 목적을 수집하는 것으로 필수 동의 사항은 아니나, 동의 거부 시 위 서비스가 제공되지 않습니다.

    *
    필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 선호도와 행동 양식을 기반으로 한 홍보성 연락을 수신하겠습니다. 언제든 쉽게 구독을 취소할 수 있습니다.
    이는 무슨 의미입니까?
    *

    *

    MyPhilips에 가입하세요. 

    제품에 대한 보증과 지원 내용을 확인하실 수 있습니다

    지금 가입하세요
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. 판권 소유.

    당사 사이트는 최신 버전의 Microsoft Edge, Google Chrome 또는 Firefox에서 가장 잘 볼 수 있습니다.