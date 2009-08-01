검색어

  • 빠르고 맞춤형으로 원하는대로 데우기 빠르고 맞춤형으로 원하는대로 데우기 빠르고 맞춤형으로 원하는대로 데우기

    Philips Avent 디지털 보틀워머

    SCF260/37

    빠르고 맞춤형으로 원하는대로 데우기

    보틀워머를 통해 냉동한 모유/이유식을 빠르고, 손쉽고, 안전하게 데울 수 있습니다. 업그레이드된 기술을 통해 가열 시간이 자동으로 계산됩니다. 몇 가지 시작 옵션만 선택하면 보틀워머가 나머지 과정을 자동으로 적용하여 작동합니다!

    모든 혜택 보기

    이 제품은 더 이상 판매되지 않습니다.

    Philips Avent 디지털 보틀워머

    유사 제품

    모두 보기 아기 보틀워머

    빠르고 맞춤형으로 원하는대로 데우기

    빠르고 다양한 모드

    • 220 - 240V
    자동으로 가열 시간 계산

    자동으로 가열 시간 계산

    필립스 아벤트 디지털 보틀워머는 모유/이유식의 종류 및 양, 그리고 시작 온도에 따라서 필요한 가열 시간을 자동으로 계산합니다. 뜨거운 부분 없이 이유식/냉동된 모유를 균일하게 데워줍니다. 자동 전원 차단 기능으로 과열 위험이 없습니다.

    스팀량 조절로 빠르고 균일하게 데우기

    스팀량 조절로 빠르고 균일하게 데우기

    필립스 아벤트 디지털 보틀워머를 이용해 모유/이유식을 빠르고 균일하게 데울 수 있습니다. 보틀워머는 실온 상태 125ml의 모유를 2분 내에 데워줍니다

    사용이 간편한 디지털 디스플레이

    사용이 간편한 디지털 디스플레이

    필립스 아벤트 디지털 보틀워머의 디지털 디스플레이는 사용하기 매우 쉽습니다. 데우는 동안 알림 기능으로 상태를 알려주며 모유/이유식의 준비 상태도 알려줍니다.

    다양한 시작 온도로 모유/분유 및 이유식 데우기

    다양한 시작 온도로 모유/분유 및 이유식 데우기

    필립스 아벤트 디지털 보틀워머는 냉장고, 냉동고 또는 실온에 보관된 모유/분유와 이유식에도 사용할 수 있습니다. 필립스 아벤트 젖병, 매직 컵 및 이유식 병을 사용할 수 있습니다.

    기술 사양

    • 전원

      Voltage
      220 - 240  V

    • 원산지 국가

      England
      가능*

    • 포함된 항목

      보틀워머
      1  개입

    • 호환성

      호환 가능:
      모든 필립스 AVENT 젖병, 매직 컵 및 이유식 병 사용 가능. 예외: 11oz/330ml PP 반투명 필립스 AVENT 젖병은 사용하지 않는 것이 좋습니다.

    • 발달 단계

      단계
      • 0 - 6개월
      • 6 - 12개월

    Badge-D2C

    이 제품에 대해 지원 받기

    제품 관련 팁, FAQ, 사용 설명서 및 안전 & 규정 준수 정보를 확인하세요.

    추천 제품

    최근에 본 제품

    • 젖병 미포함
    • * 예외: 11oz/330ml PP 반투명 필립스 AVENT 젖병은 사용하지 않는 것이 좋습니다.

    뉴스레터 구독

    * 이 입력란은 필수 항목입니다.

    목적: 필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 정보제공

    항목: 이름, 이메일 주소

    보유기간: 철회요청 후 7일

    상기 개인정보는 마케팅 활용 목적을 수집하는 것으로 필수 동의 사항은 아니나, 동의 거부 시 위 서비스가 제공되지 않습니다.

    *
    필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 선호도와 행동 양식을 기반으로 한 홍보성 연락을 수신하겠습니다. 언제든 쉽게 구독을 취소할 수 있습니다.
    이는 무슨 의미입니까?
    *

    *

    MyPhilips에 가입하세요. 

    제품에 대한 보증과 지원 내용을 확인하실 수 있습니다

    지금 가입하세요
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. 판권 소유.

    당사 사이트는 최신 버전의 Microsoft Edge, Google Chrome 또는 Firefox에서 가장 잘 볼 수 있습니다.