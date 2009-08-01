SCF260/37
빠르고 맞춤형으로 원하는대로 데우기
보틀워머를 통해 냉동한 모유/이유식을 빠르고, 손쉽고, 안전하게 데울 수 있습니다. 업그레이드된 기술을 통해 가열 시간이 자동으로 계산됩니다. 몇 가지 시작 옵션만 선택하면 보틀워머가 나머지 과정을 자동으로 적용하여 작동합니다!모든 혜택 보기
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필립스 아벤트 디지털 보틀워머는 모유/이유식의 종류 및 양, 그리고 시작 온도에 따라서 필요한 가열 시간을 자동으로 계산합니다. 뜨거운 부분 없이 이유식/냉동된 모유를 균일하게 데워줍니다. 자동 전원 차단 기능으로 과열 위험이 없습니다.
필립스 아벤트 디지털 보틀워머를 이용해 모유/이유식을 빠르고 균일하게 데울 수 있습니다. 보틀워머는 실온 상태 125ml의 모유를 2분 내에 데워줍니다
필립스 아벤트 디지털 보틀워머의 디지털 디스플레이는 사용하기 매우 쉽습니다. 데우는 동안 알림 기능으로 상태를 알려주며 모유/이유식의 준비 상태도 알려줍니다.
필립스 아벤트 디지털 보틀워머는 냉장고, 냉동고 또는 실온에 보관된 모유/분유와 이유식에도 사용할 수 있습니다. 필립스 아벤트 젖병, 매직 컵 및 이유식 병을 사용할 수 있습니다.
전원
원산지 국가
포함된 항목
호환성
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