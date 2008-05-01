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    Philips Avent 전자레인지 스팀 소독기

    SCF271/07

    탁월한 속도와 간편함

    필립스 AVENT SCF271/07 전자레인지 스팀 소독기는 가벼운 컴팩트형 디자인으로 집안에서나 외출 시 사용하기에 적합합니다. 뚜껑을 열지 않을 경우 최대 24시간 동안 내용물을 살균 상태로 유지합니다.

    이 제품은 더 이상 판매되지 않습니다.

    Philips Avent 전자레인지 스팀 소독기

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    탁월한 속도와 간편함

    2분 만에 젖병 6개 소독 가능

    빠른 속도, 편리한 사용

    빠른 속도, 편리한 사용

    물을 추가하고 내용물을 넣은 후 전자레인지 안에 넣고 1100-1850W에서 2분, 850-1000W에서 4분, 500-850W에서 6분간 가열하기만 하면 됩니다.

    가벼운 컴팩트형

    가벼운 컴팩트형

    대부분의 전자렌지에 들어갑니다. 간단한 구성으로 여행 중 외부에서도 사용하기에 편리합니다.

    대용량

    대용량

    최대 6개의 260ml/9oz 필립스 AVENT 젖병 또는 2개의 필립스 AVENT 유축기와 2개의 필립스 AVENT 젖병을 한꺼번에 넣을 수 있습니다.

    안전하고 손쉬운 관리

    안전하고 손쉬운 관리

    뚜껑은 클립을 통해 단단히 닫히며, 안전하게 다루기 위해 옆쪽의 손잡이는 단열이 된 상태로 유지됩니다.

    효과적인 살균

    효과적인 살균

    병원에서 쓰이는 소독의 형태인 스팀의 강한 열로 유해한 박테리아를 제거합니다.

    가정용 및 여행용으로 적합

    가정용 및 여행용으로 적합

    기술 사양

    • 규격 및 무게

      규격
      166(H), 280(W), 280(L)  mm
      중량
      740  g

    • 원산지 국가

      England
      가능*

    • 구성품

      전자레인지 스팀 소독기
      1  개입
      집게
      1  개입

    • 발달 단계

      단계
      0 - 6개월

    Badge-D2C

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