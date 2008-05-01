SCF271/07
탁월한 속도와 간편함
필립스 AVENT SCF271/07 전자레인지 스팀 소독기는 가벼운 컴팩트형 디자인으로 집안에서나 외출 시 사용하기에 적합합니다. 뚜껑을 열지 않을 경우 최대 24시간 동안 내용물을 살균 상태로 유지합니다.
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물을 추가하고 내용물을 넣은 후 전자레인지 안에 넣고 1100-1850W에서 2분, 850-1000W에서 4분, 500-850W에서 6분간 가열하기만 하면 됩니다.
대부분의 전자렌지에 들어갑니다. 간단한 구성으로 여행 중 외부에서도 사용하기에 편리합니다.
최대 6개의 260ml/9oz 필립스 AVENT 젖병 또는 2개의 필립스 AVENT 유축기와 2개의 필립스 AVENT 젖병을 한꺼번에 넣을 수 있습니다.
뚜껑은 클립을 통해 단단히 닫히며, 안전하게 다루기 위해 옆쪽의 손잡이는 단열이 된 상태로 유지됩니다.
병원에서 쓰이는 소독의 형태인 스팀의 강한 열로 유해한 박테리아를 제거합니다.
규격 및 무게
원산지 국가
구성품
발달 단계
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