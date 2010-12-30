SCF271/20
탁월한 속도와 간편함
필립스 아벤트 전자레인지 스팀 소독기(SCF271/20)는 가벼운 컴팩트형 디자인으로 집안에서나 외출 시 사용하기에 적합합니다. 뚜껑을 열지 않을 경우 최대 24시간 동안 내용물을 살균 상태로 유지합니다.
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필립스 아벤트 전자레인지 젖병 소독기는 시중에 판매되는 대부분의 전자레인지에서 사용할 수 있도록 설계되었습니다. 휴대하기 간편한 작은 크기로 1박 2일간의 짧은 여행이나 장거리 해외 여행 시에도 편리하게 젖병을 소독해서 사용할 수 있습니다. 또한 할아버지, 할머니 댁 방문 시 젖병을 소독하여 사용할 수 있는 여분의 젖병 소독기로도 적합합니다. 규격: 166(높이), 280(넓이), 280(길이)mm
전자레인지 소독기 옆쪽에는 클립이 있어서 보다 안전하게 사용할 수 있습니다. 클립을 이용해 뚜껑을 꼭 닫을 수 있으므로 소독기를 전자레인지에서 꺼낼 때 뜨거운 물이 쉽게 쏟아지지 않습니다. 옆쪽 손잡이는 소독기를 안전하게 다루기 위해 보다 낮은 온도를 유지하도록 설계되었습니다.
열지 않을 경우 최대 24시간 동안 살균 상태가 유지되는 젖병
작은 크기에도 불구하고 6개의 필립스 아벤트 젖병을 사용할 수 있도록 설계된 유일한 전자레인지 소독기입니다. 대부분의 전자레인지 소독기가 4개의 젖병만 사용할 수 있는 반면, 필립스 아벤트 전자레인지 소독기는 하루 동안 사용한 젖병을 한 번에 모두 살균할 수 있습니다. 뿐만 아니라 유축기 살균에도 적합합니다.
아기의 면역체계가 충분히 강해질 때까지, 살균을 통해 유해한 박테리아로부터 아기를 보호합니다. 필립스 아벤트 소독기는 식기세척기보다 높은 온도에서 작동하므로 유해한 세균을 99.9% 살균해주며 뚜껑을 열지 않을 경우 내용물을 24시간 동안 살균 상태로 유지시켜 줍니다.
살균은 아기의 면역체계가 충분히 강해질 때까지, 특히 유해한 우유 속 박테리아로부터 아기를 보호하기 위한 것입니다. 필립스 아벤트 소독기는 병원에서 사용하는 스팀 소독 방법에 따라 화학 물질을 사용하지 않고도 빠르고 간편하며 효과적으로 젖병을 소독해 줍니다.
기술 사양
규격 및 무게
원산지 국가
구성품
발달 단계
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