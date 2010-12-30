휴대가 간편하며 대부분의 전자레인지에 사용할 수 있습니다.

필립스 아벤트 전자레인지 젖병 소독기는 시중에 판매되는 대부분의 전자레인지에서 사용할 수 있도록 설계되었습니다. 휴대하기 간편한 작은 크기로 1박 2일간의 짧은 여행이나 장거리 해외 여행 시에도 편리하게 젖병을 소독해서 사용할 수 있습니다. 또한 할아버지, 할머니 댁 방문 시 젖병을 소독하여 사용할 수 있는 여분의 젖병 소독기로도 적합합니다. 규격: 166(높이), 280(넓이), 280(길이)mm