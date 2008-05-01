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  • 8분만에 6개 젖병 소독 가능 8분만에 6개 젖병 소독 가능 8분만에 6개 젖병 소독 가능

    Philips Avent Express 전기 스팀 소독기

    SCF274/26

    8분만에 6개 젖병 소독 가능

    빠르고 손쉬운 사용

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    Philips Avent Express 전기 스팀 소독기

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    8분만에 6개 젖병 소독 가능

    빠르고 손쉬운 사용

    • 220-240V
    효과적인 살균

    효과적인 살균

    스팀 소독은 유해한 세균으로부터 아기를 보호하는 가장 효과적인 방법으로 입증된 바 있습니다. 병원에서 쓰이는 소독 방법인 스팀 열로 유해한 박테리아를 제거합니다.

    빠르고 손쉬운 사용

    빠르고 손쉬운 사용

    물을 추가하고 내용물을 넣은 후 전원을 켜면 약 8분 후 내용물이 멸균 상태가 되어 사용 준비가 됩니다.

    대용량

    대용량

    최대 6개의 260ml/9oz 필립스 아벤트 젖병 또는 2개의 필립스 아벤트 유축기 및 액세서리를 넣을 수 있습니다.

    최대 6시간 동안 내용물을 살균 상태로 유지

    최대 6시간 동안 내용물을 살균 상태로 유지

    뚜껑을 열지 않을 경우 최대 6시간 동안 내용물을 살균 상태로 유지합니다.

    기술 사양

    • 전원

      Voltage
      220 - 240  V

    • 규격 및 무게

      규격
      313(H), 235(W), 235(L)  mm
      중량
      1.575  kg

    • 원산지 국가

      England
      가능*

    • 구성품

      집게
      1  개입
      매우 부드러운 느린 속도 젖꼭지
      2  개입
      에어플렉스 젖병(260ml/9oz)
      2  개입
      계량컵
      1  개입
      익스프레스 전기 스팀 소독기
      1  개입

    • 발달 단계

      단계
      0 - 6개월

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