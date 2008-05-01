Philips Avent Express 전기 스팀 소독기
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Philips Avent Express 전기 스팀 소독기
8분만에 6개 젖병 소독 가능
빠르고 손쉬운 사용
효과적인 살균
스팀 소독은 유해한 세균으로부터 아기를 보호하는 가장 효과적인 방법으로 입증된 바 있습니다. 병원에서 쓰이는 소독 방법인 스팀 열로 유해한 박테리아를 제거합니다.
빠르고 손쉬운 사용
물을 추가하고 내용물을 넣은 후 전원을 켜면 약 8분 후 내용물이 멸균 상태가 되어 사용 준비가 됩니다.
대용량
최대 6개의 260ml/9oz 필립스 아벤트 젖병 또는 2개의 필립스 아벤트 유축기 및 액세서리를 넣을 수 있습니다.
최대 6시간 동안 내용물을 살균 상태로 유지
뚜껑을 열지 않을 경우 최대 6시간 동안 내용물을 살균 상태로 유지합니다.
기술 사양
-
전원
- Voltage
-
220 - 240
V
-
규격 및 무게
- 규격
-
313(H), 235(W), 235(L)
mm
- 중량
-
1.575
kg
-
원산지 국가
- England
-
가능*
-
구성품
- 집게
-
1
개입
- 매우 부드러운 느린 속도 젖꼭지
-
2
개입
- 에어플렉스 젖병(260ml/9oz)
-
2
개입
- 계량컵
-
1
개입
- 익스프레스 전기 스팀 소독기
-
1
개입
-
발달 단계
- 단계
-
0 - 6개월
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