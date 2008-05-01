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    Philips Avent 디지털 스팀 소독기

    SCF276/26

    언제나 사용 가능

    필립스 아벤트 디지털 스팀 소독기는 내용물을 사용하기 전까지 빠르게 지속적으로 소독하므로 여유롭게 다른 일을 할 수 있습니다.

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    Philips Avent 디지털 스팀 소독기

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    언제나 사용 가능

    24시간 살균을 위한 첨단 기술

    • 220-240V
    iQ - 사용자의 요구를 충족시켜주는 지능형 기술

    iQ - 사용자의 요구를 충족시켜주는 지능형 기술

    앞선 기술의 필립스 아벤트 iQ 제품은 지능적으로 반응하여 아기를 간편하게 돌보고 수유할 수 있도록 설계되었습니다.

    언제든지 살균 상태로 보존

    언제든지 살균 상태로 보존

    소독 주기를 반복하여 내용물을 멸균 상태로 유지합니다. 일시 중지 기능을 사용하면 소독 주기를 방해하지 않고도 물건을 꺼낼 수 있습니다.

    디지털 디스플레이(신호판)를 통해 상태 표시

    디지털 디스플레이(신호판)를 통해 상태 표시

    최신 디지털 디스플레이(신호판)와 경고음으로 전체 소독 주기에 걸쳐 상태를 알립니다.

    단 6분만에 6개 젖병 소독 가능

    단 6분만에 6개 젖병 소독 가능

    최대 6개의 260ml/9oz 필립스 아벤트 젖병 또는 2개의 필립스 아벤트 유축기 및 액세서리를 넣을 수 있습니다. 6분간 소독한 후 뚜껑을 열기 전까지 내용물을 6시간 동안 살균 상태로 유지합니다.

    효과적인 살균

    효과적인 살균

    병원에서 쓰이는 소독의 형태인 스팀의 강한 열로 유해한 박테리아를 제거합니다.

    언제든지 물건을 꺼낼 수 있음

    언제든지 물건을 꺼낼 수 있음

    기술 사양

    • 전원

      Voltage
      220 - 240  V

    • 규격 및 무게

      규격
      320(H), 235(W), 235(L)  mm
      중량
      1.609  kg

    • 원산지 국가

      England
      가능*

    • 구성품

      집게
      1  개입
      매우 부드러운 신생아용 젖꼭지
      1  개입
      에어플렉스 젖병(125ml/4oz)
      1  개입
      신생아 노리개
      1  개입
      계량컵
      1  개입
      iQ24 전기 스팀 소독기
      1  개입

    • 발달 단계

      단계
      0 - 6개월

    Badge-D2C

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