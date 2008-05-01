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언제나 사용 가능
필립스 아벤트 디지털 스팀 소독기는 내용물을 사용하기 전까지 빠르게 지속적으로 소독하므로 여유롭게 다른 일을 할 수 있습니다.모든 혜택 보기
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앞선 기술의 필립스 아벤트 iQ 제품은 지능적으로 반응하여 아기를 간편하게 돌보고 수유할 수 있도록 설계되었습니다.
소독 주기를 반복하여 내용물을 멸균 상태로 유지합니다. 일시 중지 기능을 사용하면 소독 주기를 방해하지 않고도 물건을 꺼낼 수 있습니다.
최신 디지털 디스플레이(신호판)와 경고음으로 전체 소독 주기에 걸쳐 상태를 알립니다.
최대 6개의 260ml/9oz 필립스 아벤트 젖병 또는 2개의 필립스 아벤트 유축기 및 액세서리를 넣을 수 있습니다. 6분간 소독한 후 뚜껑을 열기 전까지 내용물을 6시간 동안 살균 상태로 유지합니다.
병원에서 쓰이는 소독의 형태인 스팀의 강한 열로 유해한 박테리아를 제거합니다.
전원
규격 및 무게
원산지 국가
구성품
발달 단계
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