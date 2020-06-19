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몇 분만에 소독하고 간편하게 보관
액세서리 포함, 최대 6개의 젖병을 단 10분 만에 살균할 수 있습니다. 슬림하지만 공간이 넓은 젖병 스팀 소독기는 빠르고 효율적이며 매회 세균의 99.9%를 살균하므로 안심하고 사용할 수 있습니다.모든 혜택 보기
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필립스 아벤트 살균은 안전하고 효과적이며 화학 성분이 없습니다. 모든 소독기는 강력한 스팀만으로 유해 세균의 99.9% 제거합니다.*
단 10분 간의 살균 주기로 속도와 안전성을 경험해 보십시오. 살균이 끝나면 소독기가 자동으로 꺼집니다.
새로운 물받이통은 열판을 우유 방울로부터 보호하여 불쾌한 냄새가 날 가능성을 줄여줍니다.
필립스의 고급 소독기는 맞춤 가능하여, 노리개와 같은 작은 물품에는 크기를 줄이고, 사용하지 않을 때 조리대 공간을 최소화할 수 있습니다.
살균기의 화학 성분이 없는 철저한 세척으로 내용물이 최대 24시간 동안 살균 상태로 유지됩니다. 어떻게? 뚜껑을 닫아 두기만 하면 됩니다.
소독기는 슬림하지만 필립스 아벤트 젖병을 최대 6개까지 넣을 수 있습니다. 또한 젖꼭지와 노리개, 수동 유축기 등 다른 모든 필수품도 잘 들어맞습니다.
위아래, 그리고 안팎으로, 심지어 열판까지도 소독기는 빠르고 쉽게 세척할 수 있습니다. 따라서 더 많은 시간을 아이와 함께 할 수 있습니다.
부드러운 스팀 살균은 UV, 삶기 또는 전자레인지 등 다른 어떤 방법보다 더 효과적으로 아기 용품을 안전하게 소독하며, 소재가 손상되지 않습니다.
스팀 소독의 장점은 속도가 빠르고 빈틈이 없다는 점입니다. 반면, UV와 같은 다른 소독 방법은 99.9%의 세균을 제거하는 데 최소 5배 이상의 시간이 걸리며, 불규칙한 모양의 물체에는 효과가 떨어집니다.
기술 사양
규격 및 무게
기능
원산지
재질
구성품
호환성
포장 규격
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