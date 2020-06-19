몇 분만에 소독하고 간편하게 보관

액세서리 포함, 최대 6개의 젖병을 단 10분 만에 살균할 수 있습니다. 슬림하지만 공간이 넓은 젖병 스팀 소독기는 빠르고 효율적이며 매회 세균의 99.9%를 살균하므로 안심하고 사용할 수 있습니다.