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    Philips Avent 젖병 소독기

    SCF291/00

    몇 분만에 소독하고 간편하게 보관

    액세서리 포함, 최대 6개의 젖병을 단 10분 만에 살균할 수 있습니다. 슬림하지만 공간이 넓은 젖병 스팀 소독기는 빠르고 효율적이며 매회 세균의 99.9%를 살균하므로 안심하고 사용할 수 있습니다.

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    Philips Avent 젖병 소독기

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    모두 보기 아기 젖병 소독기

    몇 분만에 소독하고 간편하게 보관

    단 10분 만에 살균

    • 젖병 소독기
    • 고급 사양
    유해한 박테리아 제거

    유해한 박테리아 제거

    필립스 아벤트 살균은 안전하고 효과적이며 화학 성분이 없습니다. 모든 소독기는 강력한 스팀만으로 유해 세균의 99.9% 제거합니다.*

    살균 주기를 완료하는 데 단 10분 밖에 소요되지 않습니다.

    살균 주기를 완료하는 데 단 10분 밖에 소요되지 않습니다.

    단 10분 간의 살균 주기로 속도와 안전성을 경험해 보십시오. 살균이 끝나면 소독기가 자동으로 꺼집니다.

    불쾌한 냄새가 날 가능성을 줄이도록 설계

    불쾌한 냄새가 날 가능성을 줄이도록 설계

    새로운 물받이통은 열판을 우유 방울로부터 보호하여 불쾌한 냄새가 날 가능성을 줄여줍니다.

    필립스 소독기는 유연하게 공간을 절약할 수 있도록 설계되었습니다.

    필립스 소독기는 유연하게 공간을 절약할 수 있도록 설계되었습니다.

    필립스의 고급 소독기는 맞춤 가능하여, 노리개와 같은 작은 물품에는 크기를 줄이고, 사용하지 않을 때 조리대 공간을 최소화할 수 있습니다.

    24시간 동안 살균 상태 유지*

    24시간 동안 살균 상태 유지*

    살균기의 화학 성분이 없는 철저한 세척으로 내용물이 최대 24시간 동안 살균 상태로 유지됩니다. 어떻게? 뚜껑을 닫아 두기만 하면 됩니다.

    넓은 내부, 컴팩트한 외부

    넓은 내부, 컴팩트한 외부

    소독기는 슬림하지만 필립스 아벤트 젖병을 최대 6개까지 넣을 수 있습니다. 또한 젖꼭지와 노리개, 수동 유축기 등 다른 모든 필수품도 잘 들어맞습니다.

    이 소독기는 빠르고 쉽게 세척할 수 있습니다.

    이 소독기는 빠르고 쉽게 세척할 수 있습니다.

    위아래, 그리고 안팎으로, 심지어 열판까지도 소독기는 빠르고 쉽게 세척할 수 있습니다. 따라서 더 많은 시간을 아이와 함께 할 수 있습니다.

    필수품을 더 오래 사용할 수 있도록 관리하세요.

    필수품을 더 오래 사용할 수 있도록 관리하세요.

    부드러운 스팀 살균은 UV, 삶기 또는 전자레인지 등 다른 어떤 방법보다 더 효과적으로 아기 용품을 안전하게 소독하며, 소재가 손상되지 않습니다.

    소독의 최적 기준

    소독의 최적 기준

    스팀 소독의 장점은 속도가 빠르고 빈틈이 없다는 점입니다. 반면, UV와 같은 다른 소독 방법은 99.9%의 세균을 제거하는 데 최소 5배 이상의 시간이 걸리며, 불규칙한 모양의 물체에는 효과가 떨어집니다.

    기술 사양

    • 기술 사양

      전압
      220-240V~ 50-60Hz, 220V~ 60Hz(대한민국), 120-127V~ 60Hz(NAM), 110V~ 60Hz(대만)
      전력 소비량
      650  W
      전력 소비량(꺼짐 모드)
      <0.3W (period reaches automatically off mode: <1 min)

    • 규격 및 무게

      규격
      304 x 183 x 359  mm
      중량
      1.78  kg

    • 기능

      소독 가능
      Yes

    • 원산지

      원산지
      중국

    • 재질

      BPA free*
      폴리프로필렌
      Yes

    • 구성품

      집게
      1  개입
      전기 스팀 소독기
      1개

    • 호환성

      필립스 아벤트 호환 제품
      Yes

    • 포장 규격

      종이 포장**
      Yes

    Badge-D2C

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    제품 관련 팁, FAQ, 사용 설명서 및 안전 & 규정 준수 정보를 확인하세요.

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    • *전환 기간 동안에는 이전 또는 새 종이 포장을 받을 수 있습니다

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