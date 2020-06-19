소독의 최적 기준

스팀 소독의 장점은 속도가 빠르고 빈틈이 없다는 점입니다. 반면, UV와 같은 다른 소독 방법은 99.9%의 세균을 제거하는 데 최소 5배 이상의 시간이 걸리며, 불규칙한 모양의 물체에는 효과가 떨어집니다.