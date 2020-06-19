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살균, 건조 및 보관
아벤트 젖병 스팀 건조 일체형 소독기는 40분 안에 아기가 다시 먹을 수 있도록 신속하고 깨끗하게 제품 소독 및 건조가 가능합니다. 젖병 소독기 및 건조기 프리미엄 기능은 여과된 공기를 분사하여 전원이 꺼지기 전 젖병을 건조시키며, 빠르고 위생적인 살균은 세균* 99.9%를 제거해주므로 모든 수유 시 안심할 수 있습니다.모든 혜택 보기
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필립스 아벤트 살균은 안전하고 효과적이며 화학 성분이 없습니다. 모든 소독기는 강력한 스팀만으로 유해 세균의 99.9% 제거합니다.*
다음 회차 수유를 위해 젖병을 준비하는 데 40분 밖에 걸리지 않습니다. 강력한 스팀 소독 후 젖병과 액세서리에 여과된 공기를 집중적으로 분사되므로 즉시 사용할 수 있습니다.
새로운 물받이통은 열판을 우유 방울로부터 보호하여 불쾌한 냄새가 날 가능성을 줄여줍니다.
필립스의 고급 전기 소독기는 젖병 세척 및 살균 기능 이상을 제공합니다. 젖병과 액세서리를 건조하고 보관하여 최대 24시간 동안 살균 상태를 유지합니다.
살균기의 화학 성분이 없는 철저한 세척으로 내용물이 최대 24시간 동안 살균 상태로 유지됩니다. 어떻게? 뚜껑을 닫아 두기만 하면 됩니다.
소독기는 슬림하지만 필립스 아벤트 젖병을 최대 6개까지 넣을 수 있습니다. 또한 젖꼭지와 노리개, 수동 유축기 등 다른 모든 필수품도 잘 들어맞습니다.
위아래, 그리고 안팎으로, 심지어 열판까지도 소독기는 빠르고 쉽게 세척할 수 있습니다. 따라서 더 많은 시간을 아이와 함께 할 수 있습니다.
부드러운 스팀 살균은 UV, 삶기 또는 전자레인지 등 다른 어떤 방법보다 더 효과적으로 아기 용품을 안전하게 소독하며, 소재가 손상되지 않습니다.
스팀 소독의 장점은 속도가 빠르고 빈틈이 없다는 점입니다. 반면, UV와 같은 다른 소독 방법은 99.9%의 세균을 제거하는 데 최소 5배 이상의 시간이 걸리며, 불규칙한 모양의 물체에는 효과가 떨어집니다.
기술 사양
규격 및 무게
원산지
구성품
포장 규격
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