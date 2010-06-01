SCF300/20
더 많은 양을 효율적으로 유축
필립스 아벤트 수동 유축기(BPA free) SCF300/20는 병원에서 사용하는 더블 전동 유축기에 비해 보다 많은 양의 모유를 더 빠르게 유축할 수 있는 것으로 임상적으로 입증되었습니다. 필립스 아벤트 수동 유축기 SCF300/20을 사용하면 더욱 편안하게 유축할 수 있습니다.*모든 혜택 보기
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필립스 아벤트 유축기의 꽃잎모양 마사지 쿠션은 진공 상태에서 부드럽게 안팎으로 움직이며 실제 아기의 젖빨기를 모방합니다.
필립스 아벤트 유축기의 특허 받은 마사지 쿠션이 안팎으로 휘면서 실제 아기가 젖을 빠는 동작을 모방하여 빠르고 자연스러운 유축을 가능하게 해 줍니다.
휴대가 간편하고 소음이 적은 유축
병원용 더블 전동 유축기에 비해 많은 양의 모유를 더 빨리 유축할 수 있는 것으로 임상적으로 입증됨*
부드러운 진공 상태는 아기의 젖빨기와 유사한 상태를 만들어 안정적인 모유 흐름을 가능하게 하여 효율적인 유축이 이루어집니다.
원산지 국가
재질
포함된 항목
발달 단계
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