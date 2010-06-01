더 많은 양을 효율적으로 유축

필립스 아벤트 수동 유축기(BPA free) SCF300/20는 병원에서 사용하는 더블 전동 유축기에 비해 보다 많은 양의 모유를 더 빠르게 유축할 수 있는 것으로 임상적으로 입증되었습니다. 필립스 아벤트 수동 유축기 SCF300/20을 사용하면 더욱 편안하게 유축할 수 있습니다.*