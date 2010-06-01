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    Philips Avent 수동 유축기

    SCF300/20

    더 많은 양을 효율적으로 유축

    필립스 아벤트 수동 유축기(BPA free) SCF300/20는 병원에서 사용하는 더블 전동 유축기에 비해 보다 많은 양의 모유를 더 빠르게 유축할 수 있는 것으로 임상적으로 입증되었습니다. 필립스 아벤트 수동 유축기 SCF300/20을 사용하면 더욱 편안하게 유축할 수 있습니다.*

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    더 많은 양을 효율적으로 유축

    실제 모유 수유 방법에 착안한 유축기

    • 125ml 젖병 포함
    특허 받은 마사지 쿠션

    특허 받은 마사지 쿠션

    필립스 아벤트 유축기의 꽃잎모양 마사지 쿠션은 진공 상태에서 부드럽게 안팎으로 움직이며 실제 아기의 젖빨기를 모방합니다.

    부드러운 마사지 쿠션은 실제 아기가 빠는 것처럼 자연스럽고 편안하게 유축을 가능하게 해 줍니다.

    부드러운 마사지 쿠션은 실제 아기가 빠는 것처럼 자연스럽고 편안하게 유축을 가능하게 해 줍니다.

    필립스 아벤트 유축기의 특허 받은 마사지 쿠션이 안팎으로 휘면서 실제 아기가 젖을 빠는 동작을 모방하여 빠르고 자연스러운 유축을 가능하게 해 줍니다.

    간편한 조립 및 사용

    간편한 조립 및 사용

    휴대가 간편하고 소음이 적은 유축

    임상적으로 입증된 효과

    임상적으로 입증된 효과

    병원용 더블 전동 유축기에 비해 많은 양의 모유를 더 빨리 유축할 수 있는 것으로 임상적으로 입증됨*

    안정적인 유축을 위하여 실제 아기의 젖빨기 자세를 모방한 부드러운 진공 상태

    부드러운 진공 상태는 아기의 젖빨기와 유사한 상태를 만들어 안정적인 모유 흐름을 가능하게 하여 효율적인 유축이 이루어집니다.

    기술 사양

    • 원산지 국가

      England
      가능*

    • 재질

      BPA free*
      가능*

    • 포함된 항목

      바닥 받침대/주입구 덮개
      1  개입
      모유 저장 용기(125ml/4oz)
      1  개입
      Extra soft newborn flow nipple
      1  개입
      Sealing disc for milk storage
      1  개입
      여행용 신생아 젖꼭지 팩
      1  개입
      수동 유축기
      1  개입

    • 발달 단계

      단계
      0 - 6개월

    Badge-D2C

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    • 0% BPA, EU 규정10/2011 준수
    • 조산아를 출산한 산모를 대상으로 20분간 연속적인 펌프리듬을 통해 실험한 결과 병원용 유축기보다 더 빠르게 모유을 유축하는 것이 임상적으로 입증되었습니다.

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