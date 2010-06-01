부드러운 마사지 쿠션은 실제 아기가 빠는 것처럼 자연스럽고 편안하게 유축을 가능하게 해 줍니다.

필립스 아벤트 유축기의 특허 받은 마사지 쿠션이 안팎으로 휘면서 실제 아기가 젖을 빠는 동작을 모방하여 빠르고 자연스러운 유축을 가능하게 해 줍니다.