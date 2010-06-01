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    Philips Avent 싱글 전동 유축기

    SCF302/01

    편안한 유축을 위한 디자인

    병원용 더블 전동 유축기에 비해 보다 많은 모유를 더 빠르게 유축하는 것으로 임상적으로 입증된 필립스 아벤트 BPA free 수동 유축기(SCF302/01)를 사용하면 더욱 편안하게 유축할 수 있습니다.*

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    Philips Avent 싱글 전동 유축기

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    모두 보기 유축기

    편안한 유축을 위한 디자인

    실제 모유 수유 방법에 착안한 유축기

    부드러운 마사지 쿠션은 실제 아기가 빠는 것처럼 자연스럽고 편안하게 유축을 가능하게 해 줍니다.

    부드러운 마사지 쿠션은 실제 아기가 빠는 것처럼 자연스럽고 편안하게 유축을 가능하게 해 줍니다.

    필립스 아벤트 유축기의 특허 받은 마사지 쿠션이 안팎으로 휘면서 실제 아기가 젖을 빠는 동작을 모방하여 빠르고 자연스러운 유축을 가능하게 해 줍니다.

    유축 리듬 기억 및 유지

    유축 리듬 기억 및 유지

    전자식 메모리가 개인별 유축 리듬을 기억하며 버튼을 누르면 기억된 리듬으로 맞춤 유축이 가능합니다.

    자연스럽게 보다 풍부한 양의 모유를 유축

    자연스럽게 보다 풍부한 양의 모유를 유축

    아기의 곁에 없을 때에도 아기에게 모유를 먹일 수 있도록 유축이 가능합니다.

    주전원, 배터리 전원 및 수동 사용

    주전원, 배터리 전원 및 수동 사용

    이 싱글 전동 유축기는 주전원뿐만 아니라 배터리 전원 또는 수동 유축 방식으로도 작동하므로 원하는 방법으로 편리하게 사용할 수 있습니다.

    안정적인 유축을 위하여 실제 아기의 젖빨기 자세를 모방한 부드러운 진공 상태

    부드러운 진공 상태는 아기의 젖빨기와 유사한 상태를 만들어 안정적인 모유 흐름을 가능하게 하여 효율적인 유축이 이루어집니다.

    기술 사양

    • 전원

      Voltage
      100 - 240  V

    • 원산지 국가

      England
      가능*

    • 포함된 항목

      바닥 받침대/주입구 덮개
      1  개입
      전동 유축기
      1개입
      Extra soft newborn flow nipple
      1  개입
      모유 저장 용기(125ml/4oz)
      1  개입
      배터리 팩
      1  개입
      여행용 신생아 젖꼭지 팩
      1  개입
      여분 부품
      1  개입
      전원이 끊길 경우를 위한 수동 유축기 부품
      1

    • 발달 단계

      단계
      0 - 6개월

    Badge-D2C

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