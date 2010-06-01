SCF302/01
편안한 유축을 위한 디자인
병원용 더블 전동 유축기에 비해 보다 많은 모유를 더 빠르게 유축하는 것으로 임상적으로 입증된 필립스 아벤트 BPA free 수동 유축기(SCF302/01)를 사용하면 더욱 편안하게 유축할 수 있습니다.*
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필립스 아벤트 유축기의 특허 받은 마사지 쿠션이 안팎으로 휘면서 실제 아기가 젖을 빠는 동작을 모방하여 빠르고 자연스러운 유축을 가능하게 해 줍니다.
전자식 메모리가 개인별 유축 리듬을 기억하며 버튼을 누르면 기억된 리듬으로 맞춤 유축이 가능합니다.
아기의 곁에 없을 때에도 아기에게 모유를 먹일 수 있도록 유축이 가능합니다.
이 싱글 전동 유축기는 주전원뿐만 아니라 배터리 전원 또는 수동 유축 방식으로도 작동하므로 원하는 방법으로 편리하게 사용할 수 있습니다.
부드러운 진공 상태는 아기의 젖빨기와 유사한 상태를 만들어 안정적인 모유 흐름을 가능하게 하여 효율적인 유축이 이루어집니다.
전원
원산지 국가
포함된 항목
발달 단계
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