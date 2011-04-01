편안한 유축을 위한 디자인

스트레스를 받거나 서두르면 유축이 더 어려워지고 모유의 양도 줄어들 수 있습니다. 편안한 상태에서 유축을 할 수 있도록 도와주는 필립스 유축기(모유착유기)를 사용해 보세요.