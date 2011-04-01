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    Philips Avent 아벤트(AVENT) 수동 유축기(수동식 모유착유기)

    SCF310/20

    편안한 유축을 위한 디자인

    스트레스를 받거나 서두르면 유축이 더 어려워지고 모유의 양도 줄어들 수 있습니다. 편안한 상태에서 유축을 할 수 있도록 도와주는 필립스 유축기(모유착유기)를 사용해 보세요.

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    Philips Avent 아벤트(AVENT) 수동 유축기(수동식 모유착유기)

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    편안한 유축을 위한 디자인

    마사지 쿠션으로 편안함을 선사하는 아벤트 수동 유축기 (수동식 모유착유기)

    • 125ml 아벤트 클래식 젖병 포함
    임상적으로 입증된 결과*

    임상적으로 입증된 결과*

    필립스 아벤트 유축기의 부드러운 진공 상태는 아기의 자연스러운 젖빨기를 모방하므로 병원용 더블 전동 유축기에 비해 더 많은 모유를 유축합니다.*

    특허 받은 꽃잎 모양의 부드러운 마사지 쿠션

    특허 받은 꽃잎 모양의 부드러운 마사지 쿠션

    독특한 마사지 쿠션이 자연스러운 유축을 도와줍니다

    간편한 모유 보관을 위한 필립스 아벤트만의 특별한 시스템

    간편한 모유 보관을 위한 필립스 아벤트만의 특별한 시스템

    필립스 아벤트의 다양한 젖병과 모유 저장 용기를 사용하여 유축한 모유를 냉장고나 냉동실에 편리하게 보관하세요.

    쉬운 수동 작동

    수동 유축기는 한 손으로도 쉽게 사용 가능하며 작은 크기를 선호하고 가끔씩 유축을 하는 산모에게 적합합니다.

    기술 사양

    • 중국 원산지 국가

      중국

    • 전 세계 원산지 국가

      영국

    • 재질

      BPA free*
      가능*

    • 포함된 항목

      모유 저장 용기(125ml/4oz)
      1  개입
      Extra soft newborn flow nipple
      1  개입
      바닥 받침대/주입구 덮개
      1  개입
      Sealing disc for milk storage
      1  개입
      여행용 신생아 젖꼭지 팩
      1  개입
      여분 부품
      2  개입
      수동 유축기
      1  개입

    • 발달 단계

      단계
      • 임신
      • 0 - 6개월

    Badge-D2C

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    • 미숙아를 출산한 산모를 대상으로 20분간 연속적인 펌프리듬을 통해 실험한 결과 병원용 유축기(모유착유기)보다 더 빠르게 모유을 유축하는 것이 임상적으로 입증되었습니다.

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