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편안한 유축을 위한 디자인
스트레스를 받거나 서두르면 유축이 더 어려워지고 모유의 양도 줄어들 수 있습니다. 편안한 상태에서 유축을 할 수 있도록 도와주는 필립스 유축기(모유착유기)를 사용해 보세요.모든 혜택 보기
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필립스 아벤트 유축기의 부드러운 진공 상태는 아기의 자연스러운 젖빨기를 모방하므로 병원용 더블 전동 유축기에 비해 더 많은 모유를 유축합니다.*
독특한 마사지 쿠션이 자연스러운 유축을 도와줍니다
필립스 아벤트의 다양한 젖병과 모유 저장 용기를 사용하여 유축한 모유를 냉장고나 냉동실에 편리하게 보관하세요.
수동 유축기는 한 손으로도 쉽게 사용 가능하며 작은 크기를 선호하고 가끔씩 유축을 하는 산모에게 적합합니다.
중국 원산지 국가
전 세계 원산지 국가
재질
포함된 항목
발달 단계
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