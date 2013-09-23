Philips Avent 아벤트(AVENT) 내추럴 수동 유축기(수동식 모유착유기)
향상된 편안함, 많아지는 모유량, 간편햬진 이동*
엄마가 편안하고 안정감을 느낄 때 더 원활한 수유가 촉진됩니다. 필립스는 엄마의 보다 편안한 유축을 위해 내추럴 유축기(모유착유기)를 개발하였습니다. 몸을 앞으로 기울일 필요 없이 편안하게 앉아 있으면 부드러운 마사지 쿠션이 모유의 흐름을 원활하게 촉진시킵니다. 모든 혜택 보기
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Philips Avent 아벤트(AVENT) 내추럴 수동 유축기(수동식 모유착유기)
향상된 편안함, 많아지는 모유량, 간편햬진 이동*
아벤트 내추럴 수동 유축기(수동식 모유착유기), 마사지 쿠션 포함
- 아벤트 내추럴 유축기(모유착유기)
- 125ml 아벤트 내추럴 젖병 포함
- 젖병 및 젖꼭지 포함
- 여행용 커버 및 밀봉 디스크
특별한 디자인 덕분에 편안하게 유지되는 자세
내추럴 유축기는 몸을 앞으로 기울일 필요 없이 똑바로 앉은 자세에서도 모유가 직접 젖병으로 들어갈 수 있도록 독특하게 디자인되어 보다 더 편안한 자세로 유축이 가능합니다. 이제 유축할 때도 편안한 자세로 앉아 있으면 내추럴 유축기가 유축을 도와줍니다.
모유의 흐름을 부드럽게 촉진하는 마사지 쿠션
당사의 마사지 쿠션은 벨벳 같이 부드러운 느낌의 소재로 만들어져 있어, 피부에 닿는 느낌이 좋고 모유의 흐름을 촉진하도록 도와 줍니다. 특유의 꽃잎모양 쿠션이 가슴을 부드럽고 포근하게 감싸 모유 생성과 원활한 유축을 도와줍니다.
가벼운 컴팩트형 디자인
유축기가 작고 가볍다는 것은 보관과 운반이 쉬워, 이동 중에도 보다 자유롭게 유축이 가능하다는 것을 의미합니다.
간단한 구성과 직관적인 디자인
간단한 구성과 직관적 디자인으로 언제든 아기를 위해 간편하게 유축할 수 있습니다.
자연스러운 수유를 위한 내추럴 젖병 및 젖꼭지 포함
엄마 가슴과 유사한 넓은 가슴 모양의 젖꼭지 덕분에 아기가 자연스럽게 밀착할 수 있으므로 혼합 수유가 용이해집니다.
기술 사양
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디자인
- 유축기 디자인
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컴팩트한 디자인
- 젖병 디자인
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재질
- 젖병
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- 젖꼭지
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- 유축기
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BPA free* (식품 접촉부만)
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포함된 항목
- Extra soft newborn flow nipple
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1개
개입
- 핸들이 있는 유축기 본체
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1개
개입
- Sealing disc for milk storage
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1개
개입
- 내추럴 젖병 125ml
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1개
개입
- 여행용 커버
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1개
개입
- 일회용 수유패드
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1팩(2개입)
- 표준 마사지 쿠션
-
1개(19.5mm, 대형 마사지 쿠션 별도 판매)
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간편한 사용
- 유축기 사용
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손쉬운 세척
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아벤트 제품과 호환 가능
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간편한 조립
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기능
- 몸을 앞으로 기울일 필요 없음
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편안한 자세에서 유축
- 부드러운 마사지 쿠션
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원활한 유축 촉진
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발달 단계
- 단계
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0 - 6개월
- 편안함과 관련된 테스트: 110명의 엄마를 대상으로 실시된 테스트에서 주요 경쟁사 제품에 비해 필립스 아벤트에 대한 선호도가 나타남
- 향상된 편안함: 모유 수유하는 엄마 73명 중 73%가 현재 사용하고 있는 유축기(시장 주요 브랜드 제품)보다 이 유축기가 더 편안하다고 응답
- 독자적인 연구기관에서 스트레스 수준과 모유량 사이에 관련이 있을 수 있는 것을 밝혀냈습니다. www.philips.com/avent 참고
- BPA Free 유축기: 젖병을 비롯해 모유가 접촉하는 부품과 관련된 경우에만 해당합니다. EU 규정, 10/2011 준수
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