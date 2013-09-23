특별한 디자인 덕분에 편안하게 유지되는 자세

내추럴 유축기는 몸을 앞으로 기울일 필요 없이 똑바로 앉은 자세에서도 모유가 직접 젖병으로 들어갈 수 있도록 독특하게 디자인되어 보다 더 편안한 자세로 유축이 가능합니다. 이제 유축할 때도 편안한 자세로 앉아 있으면 내추럴 유축기가 유축을 도와줍니다.