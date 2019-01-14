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안을 때 마다 편안하게
필립스 아벤트 애착인형 노리개는 ultra soft 노리개에 동물 애착인형이 달린 제품 입니다. 애착인형은 가벼운 무게로 아기가 편안하게 안을 수 있어 더욱 안정감을 줄 것입니다. 애착인형은 노리개와 분리하여 간편하게 세척할 수 있습니다.모든 혜택 보기
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더 이상 노리개를 찾기 위해 애쓸 필요가 없습니다! 플러시천 동물 액세서리로 노리개를 쉽게 찾을 수 있습니다.
아기가 플러시천 동물을 안을 때 매우 편안하게 느낍니다. 부드러운 천으로 가볍게 만들어진 앞발이 노리개를 고정하도록 지지합니다.
플러시천 동물 액세서리는 모든 필립스 아벤트 노리개와 호환됩니다. 따라서 믹스 앤 매치가 가능하고 아기에게 적합한 제품을 구성할 수 있습니다.
아기가 껴안고 놀 수 있는 기린, 원숭이, 코끼리, 바다표범의 네 가지 캐릭터가 있습니다. 플러시천 동물 액세서리는 아기를 편안하게 해주며 좋은 친구가 되어 줍니다. 아기가 편안하면 부모도 편안해집니다.
플러시천 동물 액세서리가 ultra soft 노리개에서 쉽게 분리되어 세척이 간편합니다. 아기가 깨끗한 노리개를 가지고 놀 수 있다는 사실에 한층 마음이 놓일 것입니다.
플러시천 동물 액세서리를 세탁기에서 세척하고 노리개를 식기 세척기, 살균기, 끓는 물에 소독할 수 있습니다. 아기가 깨끗하고 안전한 노리개를 가지고 놀 수 있다는 사실에 한층 마음이 놓일 것입니다.
커들리 소프트 snuggle은 ultra soft 노리개를 포함합니다. 유연한 실리콘으로 제작된 snuggle은 아기의 연약한 피부를 보호하며 피부 자국을 방지하도록 고안되었습니다.
연약한 피부를 보호하기 위하여, 필립스의 부드럽고 유연한 날개는 아기 볼 모양을 따릅니다. 피부 자국과 자극이 거의 없기 때문에 아기가 더욱 편안하고 부드럽게 사용할 수 있습니다.*
아기들은 스스로가 무엇을 원하는지 잘 알고 있습니다. 엄마들에게 당사의 실리콘 재질 젖꼭지를 아기들이 어떻게 받아들이는지 물어본 결과 98%의 아이가 필립스 아벤트 ultra soft 노리개를 쉽게 받아들인다고 응답했습니다.
위생적인 사용
안전
구성품
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