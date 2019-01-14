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    Philips Avent 애착인형 노리개 (기린)

    SCF348/11

    안을 때 마다 편안하게

    필립스 아벤트 애착인형 노리개는 ultra soft 노리개에 동물 애착인형이 달린 제품 입니다. 애착인형은 가벼운 무게로 아기가 편안하게 안을 수 있어 더욱 안정감을 줄 것입니다. 애착인형은 노리개와 분리하여 간편하게 세척할 수 있습니다.

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    Philips Avent 애착인형 노리개 (기린)

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    안을 때 마다 편안하게

    ultra soft 노리개 포함

    • Ultra soft 노리개가 달린 애착인형
    • 신생아용
    • 치아 교정형 디자인 및 BPA 불포함 노리개
    • 애착인형(기린) 1개 및 0-6개월용 Ultra soft 1개
    부모와 아기가 노리개를 찾기 쉬움

    부모와 아기가 노리개를 찾기 쉬움

    더 이상 노리개를 찾기 위해 애쓸 필요가 없습니다! 플러시천 동물 액세서리로 노리개를 쉽게 찾을 수 있습니다.

    어느 쪽으로 안아도 아기가 편안함을 느낍니다.

    어느 쪽으로 안아도 아기가 편안함을 느낍니다.

    아기가 플러시천 동물을 안을 때 매우 편안하게 느낍니다. 부드러운 천으로 가볍게 만들어진 앞발이 노리개를 고정하도록 지지합니다.

    플러시천 동물 액세서리는 모든 필립스 아벤트 노리개와 호환됩니다.

    플러시천 동물 액세서리는 모든 필립스 아벤트 노리개와 호환됩니다.

    플러시천 동물 액세서리는 모든 필립스 아벤트 노리개와 호환됩니다. 따라서 믹스 앤 매치가 가능하고 아기에게 적합한 제품을 구성할 수 있습니다.

    가장 좋아하는 캐릭터를 선택하거나 네 가지 캐릭터를 모두 모아보세요.

    가장 좋아하는 캐릭터를 선택하거나 네 가지 캐릭터를 모두 모아보세요.

    아기가 껴안고 놀 수 있는 기린, 원숭이, 코끼리, 바다표범의 네 가지 캐릭터가 있습니다. 플러시천 동물 액세서리는 아기를 편안하게 해주며 좋은 친구가 되어 줍니다. 아기가 편안하면 부모도 편안해집니다.

    분리가 쉬워 간편한 세척

    분리가 쉬워 간편한 세척

    플러시천 동물 액세서리가 ultra soft 노리개에서 쉽게 분리되어 세척이 간편합니다. 아기가 깨끗한 노리개를 가지고 놀 수 있다는 사실에 한층 마음이 놓일 것입니다.

    노리개를 따로 세척하고 소독할 수 있습니다.

    노리개를 따로 세척하고 소독할 수 있습니다.

    플러시천 동물 액세서리를 세탁기에서 세척하고 노리개를 식기 세척기, 살균기, 끓는 물에 소독할 수 있습니다. 아기가 깨끗하고 안전한 노리개를 가지고 놀 수 있다는 사실에 한층 마음이 놓일 것입니다.

    ultra soft 노리개가 포함된 커들리 소프트 snuggle

    ultra soft 노리개가 포함된 커들리 소프트 snuggle

    커들리 소프트 snuggle은 ultra soft 노리개를 포함합니다. 유연한 실리콘으로 제작된 snuggle은 아기의 연약한 피부를 보호하며 피부 자국을 방지하도록 고안되었습니다.

    부드럽고 유연한 날개로 더욱 편안하며 피부 자국을 방지

    부드럽고 유연한 날개로 더욱 편안하며 피부 자국을 방지

    연약한 피부를 보호하기 위하여, 필립스의 부드럽고 유연한 날개는 아기 볼 모양을 따릅니다. 피부 자국과 자극이 거의 없기 때문에 아기가 더욱 편안하고 부드럽게 사용할 수 있습니다.*

    98%의 아기가 받아 들이는 실리콘 재질 젖꼭지*

    98%의 아기가 받아 들이는 실리콘 재질 젖꼭지*

    아기들은 스스로가 무엇을 원하는지 잘 알고 있습니다. 엄마들에게 당사의 실리콘 재질 젖꼭지를 아기들이 어떻게 받아들이는지 물어본 결과 98%의 아이가 필립스 아벤트 ultra soft 노리개를 쉽게 받아들인다고 응답했습니다.

    기술 사양

    • 위생적인 사용

      손쉬운 세척
      가능*
      세탁기 사용이 가능한 플러시천
      가능*
      소독이 가능한 노리개
      가능*
      식기세척기 사용 가능한 노리개
      가능*

    • 안전

      BPA 프리
      가능*

    • 구성품

      0-6개월용 ultra soft 노리개
      1  개입
      ultra soft snuggle
      1  개입

    Badge-D2C

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    • 2016년 미국에서 112명의 엄마를 대상으로 한 소비자 테스트에 따르면, 96%의 응답자가 Ultra soft의 날개가 얼굴에 남기는 자국과 피부 자극이 덜하다고 대답했습니다.
    • 미국에서 시행된 2016-2017년 소비자 테스트 결과, 필립스의 ultra soft 및 ultra air 노리개에 사용된 질감의 젖꼭지에 대해 평균 98%의 젖꼭지 적응률을 보였습니다.
    • 전 세계 No. 1 노리개 젖꼭지 브랜드
    • 위생상 4주 사용 후 노리개를 교체하는 것을 권장 드립니다.
    • 당사의 제품군은 엄마와 아기의 모든 발달 단계를 지원합니다.

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