노리개를 따로 세척하고 소독할 수 있습니다.

플러시천 동물 액세서리를 세탁기에서 세척하고 노리개를 식기 세척기, 살균기, 끓는 물에 소독할 수 있습니다. 아기가 깨끗하고 안전한 노리개를 가지고 놀 수 있다는 사실에 한층 마음이 놓일 것입니다.