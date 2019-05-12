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아기 피부가 숨을 쉴 수 있게 해줍니다
넓은 통기 구멍으로 아이의 피부가 숨 쉴 수 있고 몸 전체가 빛나서 밤에도 찾기 쉬운 야광 노리개 젖꼭지로 부모와 아이가 모두 편하게 잘 수 있도록 도와 주세요. ultra air 야광 노리개 젖꼭지는 더 커진 공기 구멍이 있어 민감한 피부가 뽀송하게 유지되며 어둠 속에서 빛이 나는 버튼이 있어 불이 꺼진 상황에서도 쉽게 찾을 수 있습니다.모든 혜택 보기
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초대형 공기 구멍이 아기의 피부를 진정시키면서 건조하지 않게 환기시켜 줍니다.
울트라 에어의 야광으로 조명을 켤 필요 없이 신속하게 아기의 노리개 젖꼭지를 찾아보세요.
ultra soft 및 ultra air 젖꼭지에는 실리콘 소재가 사용됩니다. 실리콘은 의료 분야에 널리 사용되고 유해 화학물질, 내분비 활성 물질(예: BPA) 및 알레르기 유발 물질이 없는 안전한 불활성 물질이기 때문입니다.
치아 교정형의 부드러운 대칭형 실리콘 젖꼭지는 아기의 바른 치아 형성에 도움을 줍니다.
필립스 실리콘 젖꼭지는 엄마 가슴의 느낌을 그대로 살려 디자인 되었습니다.
ultra soft 및 ultra air 노리개 젖꼭지와 함께 제공되는 휴대용 케이스는 소독기로도 사용할 수 있습니다. 소독을 위해 케이스에 젖꼭지와 함께 물을 넣고 전자레인지에 3분간 돌려주세요. 전자레인지에서 꺼낸 후 식히고 사용하면 위생적이고 안전하게 사용할 수 있습니다.
ultra soft 및 ultra air 노리개 젖꼭지는 네덜란드에서 디자인 및 생산됩니다.
위생적인 사용
안전
포함된 액세서리
구성품
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