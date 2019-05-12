아기 피부가 숨을 쉴 수 있게 해줍니다

넓은 통기 구멍으로 아이의 피부가 숨 쉴 수 있고 몸 전체가 빛나서 밤에도 찾기 쉬운 야광 노리개 젖꼭지로 부모와 아이가 모두 편하게 잘 수 있도록 도와 주세요. ultra air 야광 노리개 젖꼭지는 더 커진 공기 구멍이 있어 민감한 피부가 뽀송하게 유지되며 어둠 속에서 빛이 나는 버튼이 있어 불이 꺼진 상황에서도 쉽게 찾을 수 있습니다.