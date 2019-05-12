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    Philips Avent Ultra air 노리개 젖꼭지

    SCF376/12

    아기 피부가 숨을 쉴 수 있게 해줍니다

    편안한 공기를 통해 진정됩니다. 필립스 아벤트 ultra air에는 피부를 보송보송한 상태로 유지하기 위한 초대형 구멍이 있습니다. 야광 버튼이 있어 조명이 꺼졌을 때도 볼 수 있습니다. 다양한 색상과 디자인으로 제공됩니다.

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    Philips Avent Ultra air 노리개 젖꼭지

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    아기 피부가 숨을 쉴 수 있게 해줍니다

    어둠 속에서도 찾기 쉬움

    • 자체 발광(Glow-in-the-Dark) 버튼
    • 치아 교정형 및 BPA 불포함
    • 2개입 팩
    • 0~6개월
    민감한 아기 피부 보호

    민감한 아기 피부 보호

    초대형 공기 구멍이 아기의 피부를 진정시키면서 건조하지 않게 환기시켜 줍니다.

    오래 지속되는 자체 발광

    오래 지속되는 자체 발광

    울트라 에어의 야광으로 조명을 켤 필요 없이 신속하게 아기의 노리개 젖꼭지를 찾아보세요.

    100% 식품 등급 실리콘 소재의 젖꼭지

    100% 식품 등급 실리콘 소재의 젖꼭지

    ultra soft 및 ultra air 젖꼭지에는 실리콘 소재가 사용됩니다. 실리콘은 의료 분야에 널리 사용되고 유해 화학물질, 내분비 활성 물질(예: BPA) 및 알레르기 유발 물질이 없는 안전한 불활성 물질이기 때문입니다.

    구강 대칭형 디자인

    구강 대칭형 디자인

    치아 교정형의 부드러운 대칭형 실리콘 젖꼭지는 아기의 바른 치아 형성에 도움을 줍니다.

    엄마의 가슴 느낌 그대로

    엄마의 가슴 느낌 그대로

    필립스 실리콘 젖꼭지는 엄마 가슴의 느낌을 그대로 살려 디자인 되었습니다.

    3분 내 가능한 편리한 살균

    3분 내 가능한 편리한 살균

    ultra soft 및 ultra air 노리개 젖꼭지와 함께 제공되는 휴대용 케이스는 소독기로도 사용할 수 있습니다. 소독을 위해 케이스에 젖꼭지와 함께 물을 넣고 전자레인지에 3분간 돌려주세요. 전자레인지에서 꺼낸 후 식히고 사용하면 위생적이고 안전하게 사용할 수 있습니다.

    네덜란드에서 디자인 및 생산

    네덜란드에서 디자인 및 생산

    ultra soft 및 ultra air 노리개 젖꼭지는 네덜란드에서 디자인 및 생산됩니다.

    기술 사양

    • 위생적인 사용

      소독 가능
      식기세척기 사용 가능
      손쉬운 세척

    • 안전

      BPA 프리
      안전 핸들 링

    • 포함된 액세서리

      소독기/휴대용 케이스

    • 구성품

      ultra air 노리개 젖꼭지
      2  개입

    Badge-D2C

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    • 2016~2017 US 소비자 테스트에서 평균 98%의 아기가 ultra air와 ultra soft 노리개에 사용된 질감의 필립스 아벤트 젖꼭지에 잘 적응하는 것으로 나타났습니다.
    • *위생상 4주 사용 후 노리개 젖꼭지를 교체하는 것을 권장 드립니다.

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