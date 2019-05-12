아기 피부가 숨을 쉴 수 있게 해줍니다

편안한 공기를 통해 진정됩니다. 필립스 아벤트 ultra air에는 피부를 보송보송한 상태로 유지하기 위한 초대형 구멍이 있습니다. 야광 버튼이 있어 조명이 꺼졌을 때도 볼 수 있습니다. 다양한 색상과 디자인으로 제공됩니다.