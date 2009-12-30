Philips Avent 유두 보호 크림
피부를 촉촉하고 부드럽게
건조하고 민감한 유두에 수분과 부드러움을 공급합니다. 사용이 쉬우며 수유 전에 분리할 필요가 없습니다. 모든 혜택 보기
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피부를 촉촉하고 부드럽게
임상 실험을 거친 순수 라놀린과 알로에 베라 함유
코코넛 오일 및 알로에 베라 함유
피부에 수분을 공급하고 유두를 부드럽게 만들어 주는 천연 성분 코코넛 기름과 알로에 베라가 함유되어 있습니다.
아기에게도 적합
수유 전에 씻어낼 필요가 없습니다.
라놀린 함유
피부의 외피층에 침투하여 수분을 공급하고 유연성을 높이는 순수 라놀린(Lanolin)인 메딜란(Medilan™)이 들어 있습니다.
건조하고 민감한 유두를 촉촉하고 부드럽게
임신 중에 하루 1-2회 사용하면 수유에 적합한 피부 상태로 만들어 줍니다. 출산 이후부터 수유 기간에는 엄마 피부를 건강하고 부드럽게 유지시켜 줍니다.
기술 사양
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디자인
- 연장관
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예
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포함된 항목
- 유두 보호 크림
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튜브 1개
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기능
- 모유 수유 준비
-
예
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발달 단계
- 단계
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0 - 6개월
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규격 및 무게
- 볼륨
-
30ml
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재료
- 라놀린
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예
- 알로에 베라
-
예
- 코코넛 오일
-
예
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